汤申—东海岸地铁线部分隧道路段弯度较大，列车经过时噪音较高。陆路交通管理局将招标，在三个路段安装铁轨减振器，以降低轨道噪音。

陆交局星期二（10月6日）在脸书发文说，当局一直采取措施，降低汤东线的列车噪音，并已试行包括调谐质量阻尼器（tuned mass dampers）在内的降噪措施。

在试行取得成效后，陆交局将展开招标，在噪音较高的路段安装铁轨减振器。

这三个路段分别是：春叶站（Springleaf）与伦多站（Lentor）之间、史蒂芬站（Stevens）与纳比雅站（Napier）之间，以及光明山站（Bright Hill）与汤申路上段站（Upper Thomson）之间。

根据陆交局贴文，铁轨减振器是固定在轨道上的装置，可吸收轨道振动，减少列车经过时产生的噪音。

汤东线由地铁公司SMRT经营。相关工程将在工程时段进行，不会影响列车服务。当局也将继续密切监测噪音水平，并按需要调整降噪措施。

地铁列车行驶时的噪音过去曾引起乘客关注。《联合早报》2023年使用噪声检测仪实测各条地铁线，当时汤东线车厢内的平均噪音为74.7分贝，在各地铁线中排第三，仅低于环线的76.3分贝和滨海市区线的75.1分贝。