为加强我国能源安全，并支持能源转型，能源市场管理局将研究在德光岛约200公顷的填海土地上，打造能源基础设施集群，包括兴建可使用氢燃料的天然气发电厂、液化天然气终站，以及其他低碳能源设施。

能源局星期二（10月6日）发文告说，随着我国经济继续发展，用电需求预计将增加。当局除了研究不同能源方案的可行性，也须提前规划新的能源基础设施，以满足长期电力需求。

研究德光岛的可能性，也是政府评估德光岛未来土地用途工作的一部分。

能源局已于星期一（5日）招标聘请顾问，评估在德光岛建设能源基础设施集群的可行性。受委任的顾问也将为约200公顷的拟议用地制定总体规划。顾问预计2027年中受委聘，整个研究预计需约两年完成。

政府曾于1981年、1995年底和2000年先后在德光岛展开填海工程；去年则完成历时七年、耗资12亿3000万元的德光岛圩田造地项目。

黄循财总理今年8月也在国庆群众大会上宣布，我国正研究德光岛与新加坡本岛的衔接方案，包括探讨建设海底隧道的可行性，改善两岛之间的交通连接。

能源局局长潘国强在文告中指出，能源是支持新加坡持续发展和增长的关键资源。

“我们必须未雨绸缪，提前规划未来的能源基础设施需求。若项目最终落实，德光岛能源基础设施集群将发挥重要作用，满足新加坡日益增长的能源需求。”