政府早前已接受政治职务薪金检讨独立委员会的建议，调整总统、议长和副议长的薪酬。国会领袖英兰妮星期二（10月6日）在国会提出三个动议，要求国会批准这些职务的薪金调整。

英兰妮也是总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长。

根据独立委员会建议，总统薪俸相等于总理参考薪金的0.7倍，包括18万元的基本月薪、第十三个月花红，以及与普通公务员划一的常年可变动部分花红。

英兰妮在国会提出，为落实修订后的总统薪金及医疗福利，建议将这部分的预算从156万8900元调高至256万8200元，其中包括18万元的基本月薪，上述花红，以及3200元的总统医疗福利。

出于编列预算的需要，可变动部分花红按1.25个月计算，这和过去几年的预算惯例一致。

英兰妮也强调，实际支付给总统的医疗福利可能少于3200元，具体取决于报销申请情况。

在议长薪金方面，独立委员会建议支付MR4级部长薪金参照基准的50%，以常年可变动部分花红为一个月计算，这相等于每年90万元；副议长则获得议长年薪的15%，也就是每年13万5000元。

动议提出后没有议员要求发言，并在表决时获得出席国会的议员一致支持通过。薪金调整10月15日起生效。

国会9月复会时，黄循财总理和公共服务统筹部长兼国防部长陈振声就政治薪金检讨独立委员会的报告，发表部长声明表示政府接受有关建议和解释将做相应薪金调整的立场。共有11名议员和部长参与四小时的辩论，毕丹星是唯一参与辩论的工人党议员。黄总理和陈振声随后分别作总结发言。