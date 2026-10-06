直落布兰雅岭发生一起血案，嫌凶疑似吸毒后随机捅人，导致两名年龄分别为73岁和53岁的男子受伤送院，73岁男子随后伤重不治。咖啡店摊贩形容死者为人友善，几乎天天与妻子光顾咖啡店。

这起骇人事件发生在星期一（10月5日）傍晚6时左右，地点是直落布兰雅岭第61座组屋附近，也就是组屋咖啡店一带。

《联合早报》记者星期二（6日）走访现场时，警方已经将封锁线解除，但第56座组屋和咖啡店的走道扶手上还能看到血迹。

摊贩：死者与伤者浑身血 跑到咖啡店求助

不愿具名的摊贩受访时说，事发时他看见死者与伤者浑身是血，从第56座组屋的方向跑来咖啡店求助。据他观察，死者右胸口被刺，失血相当严重，另一名伤者相信头颈部被刺，左肩被鲜血染红。

他忆述，咖啡店有人第一时间报了警，公众也将死者安置到座位上，并找来一块布尝试按住伤口止血，但死者的伤口还是血流不止，意识逐渐迷糊，最后瘫坐在椅子上。

另一名不愿具名的摊贩则说，死者就住附近，平时为人友善，几乎每天和妻子一起光顾咖啡店，安静地坐在一旁用餐，从不惹是生非。

居住在第56座组屋的刘姓居民（66岁，退休）说，有朋友目击死者事发前坐在第56座组屋信箱附近的座位上休息，但对于后面发生的事情并不清楚。

另一名伤者被刺后也流了不少血，黄色上衣左肩处被染红。他神志清醒，事后坐在一旁等待救援。

据早报了解，嫌凶干案后继续留在组屋楼下，一把刀子就在他身旁。由于他神情呆滞，居民因此怀疑他是在毒品的影响下无差别伤人。

调查还在进行中。