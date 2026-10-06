海事生态日益数码化，政府拟修法设立海事网络安全框架，授权新加坡海事及港务管理局制定网安要求，并下达指令保障海事系统与基建，提升行业应对网络安全风险的能力。

自《新加坡海事及港务管理局法案》1996年实施以来，本地海事营运作业显著改变，包括加速数码化、采用远程操控技术和无人驾驶船舶等新兴科技，海港运营也变得日益复杂。近年来更常采用无人驾驶水面艇、飞行无人机和人工智能等新型科技，有助于提高作业安全与效率。因此，有必要确保海事局的监管权限与框架也能与行业技术及运营模式的发展同步。

交通部兼律政部高级政务部长穆仁理星期二（10月6日）在国会为《新加坡海事及港务管理局（修正）法案》提呈一读，拟扩增相关定义与条文，为当局监管新科技的安全使用，提供法律基础。

根据海事局发出的文告，这项法案旨在加强当局防范和有效干预新兴风险的能力，确保新加坡港口可持续、安全、可靠且高效地运营。

现行法令涵盖管理和审批各种海事服务许可的不同框架。修正法案拟把不同服务整合为一，统合在一套全面许可框架下监管，授权海事局就效率、安全、可靠度、可持续性以及服务素质等方面下达指令，以期更好地运营和维护港口的重要基础设施。

能否有效监管海事活动，取决于海事局可否掌握准确且及时的消息，以及是否具备对潜在违规行为展开调查的能力。修法拟加强海事局获取和查证信息的权力，包括在必要时展开检查，以及针对假消息和无法提供所需文件者采取行动。

文告也指出，搁浅船只和残骸等障碍物可能危及我国海域环境、航行安全和港口业务。为因应这些风险，法案将扩大海事局权限，允许当局为确保海事安全，在更多情境下规定移除水中障碍物。

法案将在下个月提出二读。