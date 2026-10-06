蔡厝港第一乐广场外，一名阿嫂与多名骑脚踏车和滑板车的男生起争执，双方多次爆粗，甚至拿起手机互拍。

这起事件上星期三（9月30日）发生在蔡厝港第一乐广场外的一处空地。

根据网络上流传的多则视频，一名阿嫂拿着手机，先后与几名男生对峙。

阿嫂大声质问男生：“你们是想骚扰我吗？这里骑车合法吗？”

其中一名男生则以福建话说出一连串粗话，随后与同伴转身离开。

阿嫂之后也与另一群男生发生冲突，当中一名男生踩着滑板车。

两名男生拿起手机对着阿嫂拍摄，阿嫂则警告，如果他们继续骚扰她，她将采取行动。不过，男生反驳称，是阿嫂先拍他们。

阿嫂还对男生说：“如果你们的校长知道你们的所作所为，我看他会怎样处理。”

男生则回应：“我好怕”，甚至透露自己的学校、班级等资料。

这名男生的同伴当时在后方继续骑着脚踏车和滑板车。

在另一则视频中，也可听见阿嫂朝着离开的男生大喊：“不要挑战我的耐心！”

从男生视角拍摄的视频可见，身穿米色上衣，头戴蓝色帽子，还背着一条长长物件的阿嫂拿着手机拍摄。阿嫂情绪激动，几名男生也拿着手机，不断大声要求她先删除视频。

随着相关视频在网上流传，有网民发现，视频中的阿嫂疑似也曾出现在另一则早前流传的视频中，当时她大声指控有人跟踪她，警方随后也到场了解情况。