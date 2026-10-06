在网上花300美元购买虚假授权表格，美籍女子冒充万豪集团职员家属骗取超过3000元的订房折扣，被判罚款5000元。

美国籍华裔女子赵高（译音，Kao Jane Zhao，41岁）共面对九项包括伪造文件和欺骗的控状，她早前承认其中一项，余项交由法官下判时纳入考量。

根据案情，2024年9月初，被告身处美国时，通过分类广告网站Craigslist以300美元（约383新元）购买万豪旅享家（Marriott Bonvoy）“探索计划”的会员授权表格。

被告明知卖家在会员授权表格中，谎称被告是一名职员兼探索计划会员麦克的姐妹。她也清楚只有职员本人或家属才能享有专属优惠价，凭借授权表格可在全球参与这项优惠计划的万豪国际旗下酒店享有折扣。

伪造文件多次入住酒店 骗取折扣遭前台识破

2024年9月8日，被告在新加坡喜来登酒店前台出示授权表格，并顺利入住。她过后还多次延长房期，在8日至27日期间前后六次入住共14晚，骗取约1563新元的折扣。

在被告最后一次入住期间，酒店前台经理在9月27日向美国相关人员核实被告授权表格的真伪，发现被告并非麦克的家属，无权享有折扣。

前台经理在2025年7月24日向警方报案。

其他纳入考量的控状显示，被告在2025年6月30日至7月20日期间，入住本地福朋喜来登酒店（Four Points by Sheraton）19晚，骗取约1462新元折扣。

被告在2026年1月21日被警方逮捕。

被告律师早前求情时说，被告通过朋友介绍在网上购买授权表格，并已作出全额赔偿，恳请法官判她罚款5000元。（人名译音）