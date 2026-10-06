阿叔被指到水果店两度未付钱就拿走四包价值84元的猫山王榴梿，店家公开电眼画面，促阿叔主动联系，否则将报警处理。

这起事件发生在上星期五（10月2日）下午1时42分左右，地点是山景道63号一楼的水果仓库Pawfect Fruit。

这家水果仓库在IG发布视频，指一名年龄介于60岁至70岁的男子，身穿橙衣蓝裤、拖着白色小行李箱入店，拿走两包猫山王榴梿后离开。

画面可见，阿叔拿起榴梿后，不断四处张望，似乎在查看是否有人注意到他的举动。

根据另一段电眼画面，阿叔于9月3日下午4时许也到店。当时他身穿黑衣蓝裤，同样拖着白色小行李箱，并在货架前四处张望，随后快速拿走两包猫山王榴梿。

阿叔9月被拍下取走货架上的榴梿。（取自Instagam）

阿叔随后走到店外，将榴梿塞进行李箱内。

Pawfect Fruit经理陈先生（36岁）透露，店员发现货架少了两包榴梿后调阅电眼画面。

“阿叔共拿走了四包猫山王榴梿，但不晓得之前有没有拿过其他东西，目前店里已展开更深入的调查。”

陈先生也说，四包榴梿总值84元。

水果仓库在贴文中促请视频中的阿叔主动联系他们，否则会交由警方处理。