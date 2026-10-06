巨型轮胎疑从10米高的立交桥掉落，砸扁驶经下方马路的汽车车尾，车内一家四口逃一劫。

这起事件发生于星期一（10月5日）中午12时许，地点是裕廊西一带的惹兰峇哈（Jalan Bahar），靠近峇哈立交桥一带。

陈先生受访时告诉《新明日报》，他驾车来到立交桥下方，正停在车道上等待绿灯右转，岂料突然传来“砰”的一声巨响，紧接着整辆车明显震动。

陈先生透露，当时车内共有四名成人。

他说：“声音真的很大，我们全部人都被吓了一跳，我当时根本不知道发生了什么事。”

陈先生下车查看后，才惊见一个巨型轮胎砸中了汽车，导致车尾部分凹陷，车灯外壳也被砸破，碎片散落一地。

附近一名司机告诉他，轮胎相信是从立交桥掉下来后，砸中他的汽车。不过陈先生说，由于事发时立交桥上车辆不少，他也无法确定轮胎究竟来自哪一辆车。

陈先生形容，轮胎体积相当庞大，相信是重型罗厘所使用的。

他说，事发路段共有两条车道，当时他的汽车后方刚好没有其他车辆，否则后果可能更加严重。

“一下车的时候真的是懵懵懂懂的，完全不知道该怎么处理。这种事情太奇怪了，平时根本不会想到一个这么大的轮胎会突然掉下来。”

完整报道，请翻阅2026年10月6日的《新明日报》。