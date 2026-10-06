原本从事金融科技及交易行业，两年轻兄弟毅然转行当小贩卖客家酿豆腐，还特地到马来西亚请老摊贩教手艺，尽管生意不俗但开业仅五个月就决定结束营业，坦言小贩长时间工作的生活方式并非两人真正想要的。

主打客家酿豆腐及马来西亚式黑酱干捞面的“新马干捞面”摊位位于牛车水大厦熟食中心，由两兄弟李彦智（29岁）和哥哥李彦祥（31岁）经营。

李彦智接受《新明日报》访问时说，他原本是一名金融科技产品经理，哥哥则从事交易工作。他坦言，逐渐厌倦一成不变的办公室生活，希望寻找更有满足感的工作，因此去年8月辞职；哥哥则一直有意经营餐饮生意，只是不知道应该卖什么。

离职后，热爱美食的两兄弟开始当起美食博主，拍摄各类美食视频，包括带外国游客探索新加坡美食，也曾到中国还有马六甲等地取材。

两人在马六甲遇上一名八旬的客家酿豆腐摊贩，非常喜欢他的手艺，于是特地向对方拜师，花了10天学习客家酿豆腐的制作方法。对方十分乐意传授手艺，甚至没收取学费。兄弟俩回到新加坡后再根据本地口味不断调整和改良，除了客家酿豆腐，也钻研马来西亚风味的黑酱干捞面。

筹备约三个月后，于今年6月正式开档。

工时长达16小时 坦言很不容易

李彦智说，父母起初并不太支持两人转行当小贩，毕竟工作十分辛苦，不过兄弟俩当时仍坚持下来，母亲后来也回来帮忙。他也说道每天工作长达15小时至16小时，确实很不容易。

两兄弟日前在社交媒体上传视频宣布本月25日结束营业，并感谢食客一路以来的支持。

两人说，尽管生意有发展潜力，他们发现小贩的生活方式并不是他们真正想要的。创业过程虽然不容易，却认识许多人，是一段十分宝贵的经历。

李彦智坦言，不少食客得知结束营业的消息后都感到震惊，因为大家原本认为他们的食物和生意都做得不错，确实摊位并非不赚钱。

“很多食客已经喜欢上我们的味道，有些一星期会回来好几次，也有人叫我们继续做下去，甚至有人主动提出，可以在营销和营运方面提供专业协助，我们很感谢大家。”

完整报道，请翻阅2026年10月6日的《新明日报》。