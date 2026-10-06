五旬阿嫂与六旬爱郎共同经营非法赌马生意，在咖啡店公然向年长赌客收取赌注，还通过直播一起看赛事，结果被便衣警员当场逮获，被判入狱五周。

被告王莹（53岁）承认一项抵触赌博管制法令控状。她的同谋梁万山（66岁）的案件则另行处理。两人为情侣关系。

案情显示，今年1月28日，一名便衣警员在蔡厝港德惠巷第136座和第138座一带展开监视，当晚约8时15分在附近咖啡店发现，数名年长赌客正与被告及同谋进行现金交易。

当时，这群人正通过YouTube直播观看香港第四、第五及第六场赛马赛事。

当晚约9时12分，便衣警员要求同僚支援，随后截查被告、同谋，以及其中一名赌客。

调查揭发，当晚7时起便有多名赌客陆续向同谋下注，所有投注均手写记录在一张纸上。同谋向各个赌客收取赌注，并在每场赛事结束并公布赛果后，根据网上赔率向中奖者发放“奖金”。

被告则在旁协助同谋收取赌注并派发“奖金”。

接受调查的这名赌客曾向两人下注12元，投注其中一匹马能否跻身前三名。

目前尚无法确定被告与同谋收取及派发的总投注金额。被告供称，自己并未从中获取任何个人利益。

同谋则从自己下注的赌局中赚取约100元，并从赌客处收取约200元至300元现金（其中不包括支付给中奖者的未知数额奖金）。（人名译音）

完整报道，请翻阅2026年10月6日的《新明日报》。