涉嫌虐待七名2岁幼童，22岁幼儿教师被控12项罪名，包括强迫喂食、使用乐器施暴、拽头发、拧耳朵、摇晃幼童，甚至将一名幼童的头部撞向另一名幼童的头部。

这名22岁的女子于星期一（10月5日）被控上法庭，她面对12项虐待儿童的罪名。

《海峡时报》报道，七名受害者是三名女童和四名男童，为保护他们，法官令媒体不得报道任何会泄露他们身份的资料，包括事发地点。

根据法庭文件，被告涉嫌于2025年9月23日在试图强迫喂食时，对第一名受害女童持续使用过分力量，进行虐待。被告还被指于次日以类似方式虐待该名女童。

2025年9月25日，她涉嫌使用手摇鼓（tambourine）击打第二名受害女童的头部。

根据控状，她当天还涉嫌使用音箱（speaker）多次击打第三名受害男童的手部。此外，她还涉嫌用手拉扯这名男童的头发并弹打其耳朵。

不仅如此，被告也涉嫌将第四名受害男童的头部推向另一名孩子的腿部。她也被指紧紧捏住该男童的耳朵、摇晃他，并将其头部撞向第五名受害男童的头部。

同日，第六名受害女童被指遭她用一种名为沙锤（maraca）的乐器击打身体左侧。被告也涉嫌摇晃这名女童。

另外，被告也涉嫌以手摇鼓击打第七名受害男童头部。根据控状，她还“毫无缘由地”将这名男童的头部撞向第六名受害女童的头部。

被告的案件展期至11月2日再次开庭审理。

如果罪名成立，抵触儿童与青少年法令者，可被判罚款不超过8000元，或坐牢不超过八年，或两者兼施。

完整报道，请翻阅2026年10月6日的《新明日报》。