88岁的王秀枝去年8月因哮喘发作和肺炎，住进陈笃生医院加护病房。虽然抢救后脱离生命危险，但出院后一度无法完全自理，精神状态也不佳。

这样的情况让她的女儿谢玉凤（67岁）忧心忡忡。所幸，医院随后安排家访团队每月上门，不仅跟进王秀枝的康复情况，也陪她进行运动和认知训练等活动。

谢玉凤说：“母亲在医护人员的持续关怀下，哮喘病情已经稳定，心情也越来越好。她还盼着家访团队常来陪她聊天。”

携手志愿机构推家访 助加护病房出院者康复

这个家访项目，是陈笃生医院为加护病房患者出院后提供持续支援的试点计划。院方从去年3月至今年3月，与提供护老服务和志愿活动的机构TriGen合作，组成一支包括15名医院员工和15名学生的义工队伍。

30名义工分成五组，每组四至六人，为12名患有重症监护后综合征（Post-Intensive Care Syndrome，简称PICS）的病人提供家访。

患者出院后的六个月内，家访团队每月上门一至两次，了解他们的康复情况，并通过运动、游戏等活动，协助他们恢复身体机能和认知能力。

重症监护后综合征指患者在加护病房接受治疗后出现的一系列身体、认知和心理问题，包括身体虚弱、焦虑、抑郁和认知能力下降等。

项目负责人之一、陈笃生医院呼吸系统与危重症医学副顾问医生郑洁莹说，医院2024年共有2200多名病人入住加护病房，其中1300多人出院。

出院者中超过七成在60岁以上，许多人出院后仍需要进一步支援。

医院在试点期间也调查81名从加护病房出院的病人，发现其中70人出现重症监护后综合征症状。

郑洁莹说，登门与病人面对面交流，让医护人员更直接了解他们出院后的实际情况，也能及早发现问题。她举例，一名病人出院后出现气喘，原本以为是焦虑造成。家访团队上门仔细检查与评估后，发现病人的呼吸道出现问题，并及时安排治疗。

家访团队拟从五组增至20组

随着试点结束，医院接下来两年计划再招募40至60名医院员工，以及40至60名学生义工，把家访团队从目前的五组增至20组，为更多病人提供支援。

《联合早报》记者星期二（10月6日）到王秀枝家中采访时，她精神不错，也十分健谈。她说，除了脸部仍有部分神经疼痛，整体恢复情况良好。

“义工每次来我家，都陪我玩拉密牌，非常开心。”拉密牌（Rummikub）是一款数字牌游戏。

18岁的莱佛士书院学生詹薇（Janhvi），就是陪王秀枝玩拉密牌的学生义工之一。除了陪年长者玩游戏和聊天，她也协助量血压和测血糖。

詹薇说：“王女士是拉密牌高手，在与她的交谈中，我发现年长者并不都是循规蹈矩地生活，他们也有鲜明的性格和许多有趣的爱好。”