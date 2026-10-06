一辆个人代步工具（PMD）在义顺一个交通灯前的人行道起火，附近公众迅速找来灭火器将火势扑灭，无人在事故中受伤。

这起火患发生在星期二（10月6日）下午1时左右，地点是义顺环路和义顺2道之间的交界处。

《联合早报》读者事发后经过现场并拍下照片。从照片可见，一辆烧得焦黑的个人代步工具停在义顺2道第220座组屋前的交通灯旁，至少四名新加坡民防部队消防员检查烧毁的个人代步工具，附近有警员维持秩序，避免公众靠近。

据了解，火患是在一名男子乘坐个人代步工具外出时，电池突然起火所致。

民防部队答复《联合早报》询问时证实接到通报，并指火患涉及一辆个人代步工具。有公众在消防员抵达前，使用灭火器灭火。无人在事故中受伤。

初步调查显示，火势相信源自个人代步工具的电池。有关调查正在进行。

民防部队提醒电动脚踏车、个人代步工具和个人行动辅助工具（PMA）用户，切勿购买或使用非原厂电池，也不应长时间或通宵为电池充电，以免增加火患风险。

公众如果要获取更多有关详情，可上网go.gov.sg/bedevicesafe查询更多安全使用贴士。