星展集团总裁陈淑珊获颁今年的《她的世界》（Her World）杰出女性奖；环保教育平台创始人江曼菁（网名Biogirl MJ）则获青年女性成就奖。

颁奖典礼星期二（10月6日）晚上在福康宁山的METT酒店举行，社会政策统筹部长兼保健卫生部长王乙康担任主宾。《她的世界》是新报业媒体旗下女性杂志。

陈淑珊说，世界正经历深刻变革，同理心、好奇心、创造力、坚韧和适应力等人类特质，将比以往更加重要。

她说，这也塑造了她对星展的愿景，即成为一家“有温度、由人工智能赋能”的银行，在发展科技的同时始终以人为本。

“我也希望新加坡能成为一个有温度、由人工智能赋能的社会，并期待为实现这个愿景、塑造更美好的未来尽一分力。”

陈淑珊也说，自己过去受惠于女性前辈取得的成就，因此希望为下一代创造更多机会。

去年3月接任星展集团总裁的陈淑珊，近年也屡获国际肯定。她连续两年在美国《财富》杂志“全球最具权势商界女性”榜单排名第六，也是今年唯一跻身十大的新加坡代表。

江曼菁从社媒起步 推广环保教育

获颁青年女性成就奖的江曼菁，2019年创立环境教育平台Just Keep Thinking。平台在各社交媒体拥有超过75万名粉丝，并通过不同项目、出版物与合作，把环境教育带入学校、企业和家庭。

江曼菁也曾多次代表新加坡登上国际舞台，包括出席国际自然保护联盟（IUCN）野生动物贸易大会和联合国气候变化大会（COP）。

她受访时告诉《联合早报》，自己一路走来受到许多女性前辈启发，让她看到更多可能，因此也希望把这份鼓励传递给下一代。

她寄语年轻女性，要有追求理想的自信。“志存高远的同时也要脚踏实地，心怀理想也要开阔眼界，并勇于为自己的信念挺身而出。”

《她的世界》总编辑李佩珊说，两名得奖者展现了不同形式的女性领导力。陈淑珊在金融业高层突破壁垒，江曼菁则让科学、可持续发展和气候议题更贴近年轻一代。

《她的世界》杰出女性奖和青年女性成就奖设立多年，旨在表扬在各自领域取得成就并发挥影响力的本地女性。