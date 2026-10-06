从马来西亚低价采购进口柴油，却没有申报也未取得所需许可，借此逃缴逾340万元关税和消费税，两名能源公司董事因此各被罚款334万5500元。

被告蔡玉峰（51岁）和黄乐贵（48岁）各面对19项抵触《关税法令》的控状，两人星期二（10月6日）分别承认其中三项，余项交由法官下判时纳入考量。

新加坡关税局星期二发文告说，蔡玉峰案发时是CNC Petroleum私人有限公司（简称CNC）和PS Energy私人有限公司（简称PSE）的董事总经理，负责监督两家公司的财务和销售；黄乐贵则是两家公司的执行董事，负责运营事务。

CNC和PSE是PS Energy集团旗下的姐妹公司，在本地从事末端燃料配送业务。

未申报进口也无通关许可证

2024年初，两人策划从马来西亚采购价格较低的柴油，并进口至本地，但过程中并未申报进口，也没有取得所需的货物通关许可证。随后，他们再将这些未缴税柴油转售给新加坡客户，以提高CNC的利润。

关税局在接获通报后展开调查，揭发了两人的逃税计划。调查显示，CNC从马来西亚柔佛州边佳兰（Pengerang）的码头购买柴油，由一艘船负责接收柴油，并将柴油运入新加坡海域。

油锚地数次转运柴油 装入油罐分销客户

随后，柴油数次在Selat Pauh石油锚地转运到两艘较小船只，再被运送到本茱鲁码头（Penjuru Terminal）。这些柴油接着被装入油罐车，并分销给本地客户。

黄乐贵负责协调船只和油罐车的调度，以及柴油的接收与转运。

2024年4月至12月期间，两人共进口452万7099公升的汽车柴油，逃缴约90万5419元关税。其余被纳入考量的控状，则涉及逃缴总额约250万零205元的关税和消费税。

根据《关税法令》，逃缴关税或消费税者，若罪成可被判罚款高达逃税额的20倍，并可被判最长12个月监禁。

关税局强调，当局将继续严格执行海关规定，防止税收流失。公众若掌握有关走私，或逃避关税、消费税等信息，可通过关税局官方网站举报。（人名译音）