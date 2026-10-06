新柔地铁面对的工程挑战不少，其中包括高架桥采用3％坡度设计，必须确保列车驶下斜坡时仍能维持安全速度并在车站准确停车。工程团队也须反复测试，验证列车在雨天等天气条件下的运行表现。

新柔地铁原定今年底投入服务，不过最近改到明年2月。新马联营公司RTS Operations（简称RTSO）上星期五（10月2日）宣布延后通车时解释，这是因为未能及时取得第三方安全认证以及新加坡和马来西亚两国政府的监管批准。马国交通部长陆兆福说，导致新柔地铁延误的原因在于系统整合。

RTSO总裁马祖基（Marzuki Ariffin）博士星期二（6日）在脸书发文，进一步解释地铁工程、测试和两国团队合作的情况。他说，新柔地铁虽然只有两个车站，但要提供安全可靠的载客服务，各项系统和基础设施必须无缝配合。

工程的挑战之一是3％坡度的设计。列车从跨越柔佛海峡的高架桥最高处驶向地面时，会沿着斜坡道下行。马祖基说：“要让列车维持安全速度，并在车站准确停车，轨道设计、制动和信号系统须密切配合。”

针对雨天展开充分测试 确保列车运行无阻

雨天等天气因素也是另一个考验。马祖基说，雨水可能降低车轮与轨道之间的摩擦力，进而影响列车加速和制动表现。因此，团队必须进行充分测试，确保列车在不同天气条件下都能安全可靠地运行。

不过，这只是要让每趟列车安全、舒适运行所需解决的众多工程问题之一，背后还涉及大量的设计与测试工作，以及团队合作。

马祖基感谢新马两国的工程师和项目团队的辛劳，也感谢监管机构、基础设施公司、承包商和股东等各方的支持。他说，各方本着“一个团队”的精神合作，让新柔地铁逐步成形落实。

全长约四公里的新柔地铁连接我国兀兰北站和马国武吉查卡站（Bukit Chagar），横跨柔佛海峡，车程约五分钟，每小时单向可承载1万人。

我国陆路交通管理局和马国交通部上星期五指出，这个地铁系统的两地基础设施已大致竣工，剩余的测试和调适工作完成并通过后，两国监管机构才会正式批准载客。

RTSO宣布新柔地铁的通车日期挪后到明年2月，我国交通部长兼财政部第二部长萧振祥当时更具体地说，会争取在明年开斋节前通车。明年的开斋节落在3月10日。