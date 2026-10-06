和五名朋友一同回国时在关卡被指示接受进一步检查，35岁男子随后称车上有炸弹，结果当场被转交给警方调查。

移民与关卡局星期二（10月6日）在脸书发文说，一名35岁新加坡籍男子和五名友人上个星期天（4日）回国时，在兀兰关卡被指示接受进一步检查。这名男子被指在检查结束后挑衅移民局人员，嘲讽地问他们是否在车内找到炸弹。

移民局人员立即封锁区域，并加派人手对上述六人和车辆进行更全面的搜查。搜查结束后，证实车内没有炸弹。

这名35岁男子之后因涉嫌抵触《防止骚扰法令》，转交新加坡警察部队调查。警方调查正在进行中。

这是近两个月内第二次在兀兰关卡发生类似事件。今年8月14日，一名17岁少年入境新加坡时称两名友人分别持有炸弹和电子烟，在证实是虚惊一场后，交由警方处理。

移民局在贴文中强调，当局高度重视新加坡关卡的安全。

“任何人若发表可能引起不必要恐慌的虚假或误导性言论，我们都将毫不犹豫地对其采取法律行动。同时，我们也提醒所有旅客，在关卡配合关卡人员的指示。”