新加坡人引以为傲的本地美食和小贩文化，长期竞争激烈，压力也日益加剧。政府理解小贩摊主及中小型餐饮业者在人手和租赁等各方面都面对挑战，会继续与利益相关各方合作，增强餐饮业整体竞争力和韧性。

文化、社区及青年部兼能源、贸易及工业部高级政务部长刘燕玲，星期二（10月6日）针对工人党盛港集选区议员林志蔚副教授有关“拯救本地餐饮企业”的休会动议，作出上述回应。

刘燕玲说，2015年至2025年间，在本地开业的餐饮业者比结业的多，餐饮业者净增42%。

餐饮企业长期面对人手压力已是个众所周知的现实状况；而今人口迅速老龄化，劳动力只会进一步萎缩。

她说，业者可通过重新设计工作岗位和善用科技，既提高生产力，也降低对人力资源的依赖；但也向国会保证，只要有明确需求，政府必会针对性地放宽雇佣条例。

例如，人力部2018年推出非传统来源地职业清单（Non-Traditional Sources Occupation List），允许企业聘用来自印度、孟加拉和斯里兰卡等非传统地区的厨师。从上个月起，这项计划也扩增至厨房助理、侍应生和另两个餐饮业职务，进一步缓解业者人手不足的压力。

不过刘燕玲强调，新加坡是个土地与资源受限的小国，得持续严谨管控外来劳动力，不可总是依赖增加劳动力来维持长远竞争力。因此，林志蔚建议提高餐饮业客工比率顶限（Dependency Ratio Ceiling），未必是个可持续的方案。

至于租金成本，林志蔚也建议，出租店面的公共机构与政府附属机构带头调整租赁安排，如更注重餐饮选项，别只考虑租金叫价。

刘燕玲回应说，设定租金上限，意味着政府得干预私人商业租赁活动，因而影响自由市场供需，也可能降低业主好好维持店面条件的动力，甚至促使业者退出餐饮业市场。“考虑到这些因素，政府力求优化整体租赁环境，促进较公平的业主租户关系。”

她以价格与素质准则（Price-Quality Method）为例说，建屋发展局不再以价高者得模式出租店面，也把业者素质纳入考量，给予现任租户更多确定性。

刘燕玲承诺，政府会继续观察餐饮业租赁市场，并与业界利益相关方合作，推动公平与透明的租赁环境。