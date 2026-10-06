如何处理眩晕患者是物理治疗师面对的考验之一，如今他们在正式接诊眩晕患者之前可借助新科技工具，在人体模型上反复练习检查和治疗手法，出错了也可重来，这样在正式接诊时就更有把握了。

邱德拔医院与创意科技解决方案公司MAGES Studio合作，研发混合实境（Mixed Reality，简称MR）前庭康复培训系统“Vestia Quest”（简称VQ），可让理疗师在接触真实患者前，先在模拟的环境中反复练习复杂的治疗手法。

在2024年和2025年，邱德拔医院每年有超过600名眩晕患者由急诊部门转介接受前庭康复。

这个项目由邱德拔医院与义顺社区医院复健服务中心首席物理治疗师赖敏慧发起。她星期二（10月6日）在义顺社区医院向媒体讲解示范了VQ的操作。理疗师须先通过手机应用完成一系列简短的学习单元，才能解锁MR体验。

理疗师戴上增强现实（Augmented Reality，简称AR）眼镜后，可选择想要练习的项目。人体模型会在眼前呈现相应患者的样貌，理疗师就根据系统提示，从问诊、检查到治疗，逐步完成训练。系统也会为理疗师的操作进行评分，即时给予反馈。

理疗师的检查步骤之一是晃动“患者”的头部，帮助他躺下，并观察眼部是否出现震颤。赖敏慧说，眼球震颤可能让理疗师把前庭问题与中风混淆，因此这方面的观察能力对临床判断尤其重要。

此前在传统训练中，学员实际动手练习的机会有限，练手对象又是同班学员，无法真实模拟患者的眼球震颤，会影响学员的临床信心和能力。VQ能模拟眩晕患者常见的几种眼球震颤，让学员通过反复练习，逐渐掌握观察辨别眼球异动的能力。学员也可按自己的时间进行练习，而不必配合导师或同事。

邱德拔医院和义顺社区医院 22名理疗师参与VQ试点项目

邱德拔医院和义顺社区医院的22名理疗师参与了VQ试点项目，分成按传统法训练的对照组和使用VQ的实验组。实验组在培训后的临床能力评估中平均得分70%，比对照组的57.5%高出12.5个百分点。

79%的参与学员认为VQ为临床培训带来很大帮助。在参与定性反馈的14名学员中，11人认为MR的使用比单纯传统培训带来更好的学习体验；超过九成参与者认为系统具有互动性和吸引力，并提供了安全的练习环境。

开发初期，邱德拔医院向MAGES Studio提供了前庭评估和复位手法的参考视频，让对方了解每项操作的手法、顺序及背后的临床目的，也划出临床人员须观察的重点，尤其是眼球震颤等异常。

MAGES Studio的迪潘书（Deepanshu Manocha）是VQ的首席开发员。他受访时说，最大的挑战之一是如何把理疗师凭经验完成的动作，转化为软件能够识别和判断的参数，包括头部的方向、移动角度、速度、动作顺序及停留时间。

“落实这些操作方案后，我们把系统交给邱德拔医院的团队进行实测。他们提供了详尽的临床反馈，我们再根据这些反馈对动作逻辑、操作指引及交互流程进行了优化。我们就这样不断改进，一步步使VQ贴近真实的临床实践。”

这个项目获得成人学习学院InnovPlus挑战的19万7000元资助，以及国立健保集团的支持，从2024年开始，今年5月完成试行。这是新加坡公共医疗机构首次结合混合实境科技，为前庭康复培训提供支持。

国立健保集团副集团首席执行总裁（医务与学术发展）秦经智教授说：“医疗创新不仅是寻找新的治疗方法，也包括重新思考医疗人员的培训方式。混合实境让医疗人员能够学习、练习和磨炼技能。科技最终的价值在于强化医疗团队，最终改善病人的医疗护理。”

目前VQ只有一部原型，供邱德拔医院和义顺社区医院的理疗师使用。团队希望继续改进人体模型，使它更接近真人，同时提高传感器的灵敏度。

邱德拔医院希望未来将系统推广至国立健保集团旗下其他医疗机构，让更多医疗人员接受前庭康复培训。