滨海湾游轮中心的智能玻璃门上，一幅壁画徐徐展开，迎接每个即将从这里启航的旅客。海龟、帆船、浮脚屋等图案在动画中活灵活现，述说着新加坡悠久的航海历史。

名为《显化》（Manifest）的壁画，出自本地艺术家林慧敏（Eunice Hannah Lim）的巧手。玻璃门上的是动画版本，原版则覆盖10.45米宽、4.12米高的墙壁，在滨海湾游轮中心第二个登船接待大厅外展出。未来三年，旅客和其他公众可到游轮中心欣赏更多本地艺术家的画作和观看演出。

经营滨海湾游轮中心的SATS-Creuers游轮服务公司（简称SCCS）携手国家艺术理事会，将更多艺术体验带到游轮中心，为本地艺术家提供展示作品的平台，推广本土文化。双方星期二（10月6日）签署为期三年的谅解备忘录。

除了接待大厅的壁画，游轮中心也将在10月至3月的旅游旺季、重要节日、学校假期和船舶首次停靠港口时，呈现多元文化音乐表演，展示我国丰富的文化遗产。

滨海湾游轮中心第二个登船接待大厅的智能玻璃门上，展出壁画的动画版本。（陈渊庄摄）

自2012年投入运作以来，滨海湾游轮中心已接待超过2000船次游轮靠港，服务超过800万旅客。每年也有不少载客量超过4500人的大型游轮从游轮中心的两个码头出发。

推动本地艺术走进更多公共空间 让各国旅客领略我国艺术生态

SCCS首席执行官陈忆金说，与艺理会的合作，不仅能推动本地艺术走进更多公共空间，也能让来自各国的旅客领略我国百花齐放的艺术生态。

“游轮旅游业的主要发展愿景是能够让本地社群从中获益。滨海湾游轮中心每年接待的旅客中，有过半是国际旅客，我们希望他们对新加坡的印象不只是干净和安全，而是能更深入了解这里的文化。”

滨海湾游轮中心去年10月完成扩建之后，客容量从原本的6800人增加到1万1700人。今年3月，首次来到亚洲的迪士尼探险号游轮从滨海湾游轮中心启航，就吸引不少外国旅客来本地搭游轮。

艺理会伙伴及参与策划司长赖俊铭指出，艺理会近年来与公交业者和樟宜机场集团展开合作，把艺术带进地铁站和机场，此次合作是为了将艺术进一步带到更多国人和旅客身边。

“不是所有人都是艺术爱好者，游轮中心可以为他们提供在本地的首次艺术体验，或许会激起更多兴趣，促使他们更频繁地参与艺术活动。”