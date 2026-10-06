伴随新航空姐多年的露趾凉鞋将逐步走入历史。新加坡航空公司明年1月起推出全新女装鞋，空姐今后无须再根据不同飞行阶段，在凉鞋和包鞋之间更换，一双鞋就能从登机穿到下机。

上周，社交媒体流传新航空姐新款鞋子的照片。有贴文称，陆续已有空姐领到新鞋，并获知旧款凉鞋将被淘汰。

新航发言人星期二（10月6日）答复《联合早报》询问时证实，公司经过全面评估后决定推出新款鞋子，旨在兼顾运营需求的同时，进一步提升空姐工作时的安全性、舒适度和支撑力。新鞋将从明年1月起逐步推出。

新款鞋子由新航与本地鞋履品牌PAZZION联合设计。发言人透露，新鞋原型经过多趟实际航班测试后，才敲定最终设计。

新款鞋子由新航与本地鞋履品牌PAZZION联合设计。（社交媒体截图）

包头设计防液体泼溅物品掉落

新鞋采用包头、坡跟设计，鞋跟高度与目前的包鞋相同。鞋身融入新航标志性的峇迪（batik）印花，并根据不同空姐级别的制服搭配相应颜色。

鞋面采用真牛皮，内里配有较厚的羊皮定制气垫鞋垫，后跟也加厚衬垫，鞋头则较宽且圆润。

相较于露趾凉鞋，包头设计能更好地保护双脚，避免空姐在机舱工作时因液体泼溅或物品掉落而受伤。

新鞋采用包头、坡跟设计，鞋跟高度与目前的包鞋相同。鞋身融入新航标志性的峇迪印花，并根据不同空姐级别的制服搭配相应颜色。（社交媒体截图）

目前，新航空姐登机和迎接乘客时穿露趾凉鞋，飞机起飞后则换上包鞋在机舱内工作；飞机降落后，再换回凉鞋送别乘客。新鞋推出后，空姐在整个飞行过程中都可穿着同一双鞋，免去途中换鞋的麻烦。

前空姐：经典凉鞋淘汰有些可惜

一名前新航空姐受访时说，20多年前，新航空姐其实全程都穿露趾凉鞋。后来发生空难，新航才规定空姐在机舱内工作时必须换上包鞋。

她说，凉鞋穿起来很舒服，搭配新航峇迪制服也已成为经典形象，因此即将淘汰难免令人感到可惜。不过，她认为新款包鞋若能让空姐不必在工作期间频繁换鞋，应该会受到在职空姐欢迎。

一名前空姐指出，凉鞋穿起来很舒服，搭配新航峇迪制服也已成为经典形象，因此即将淘汰难免令人感到可惜。（社交媒体截图）

空难后开始规定机舱内穿包鞋

新航空姐在机舱内工作时穿包鞋的规定，可追溯至2000年的新航SQ006航班空难。当时客机在台风天气下，于台湾桃园机场误入关闭施工的跑道，撞上施工设备，造成重大伤亡。

根据网上资料，新航在事故后规定空姐在机舱内工作时穿包鞋，自此形成不同飞行阶段更换鞋子的做法。