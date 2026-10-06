数码基础设施一次服务中断，便可波及众多日常活动，因此所有主要供应商都必须达到统一的安全与韧性标准。加上本地的土地、电力和水资源有限，也必须要求所有数据中心运营商提高环境可持续性，才能为整个行业创造增长空间。

数码发展及新闻部兼保健卫生部高级政务部长陈杰豪星期二（10月6日）在国会为《数码基础设施法案》提呈二读时指出，拟议中的法案将赋予资讯通信媒体发展局法定工具，以有效把关和制定标准，不仅明确设定基本标准、确保监管范围内的所有对象均能达标，同时在切合实际且有必要时逐步提高门槛。

陈杰豪说，大多数新加坡人这辈子可能都不会踏入数据中心，但人们的日常生活却越来越离不开它，无论是使用社区发展理事会的邻里购物券，还是上网付款、预约看病，背后都有稳定的云端服务和数据中心支撑。

他也说：“这项法案要守护的不只是我们的数码生活，更是新加坡未来经济发展的基础。新加坡向来未雨绸缪，不会等到问题变成危机才来补救。”

陈杰豪还强调，由于资源有限，新加坡更要善用每一分资源。“我们的目标，不是追求最多的算力，而是创造最大的价值。”

根据资媒局星期一（5日）发布的《新加坡数码经济》年报，2025年我国数码经济规模达到1441亿元，占国内生产总值的19.3%。

截至今年9月，本地也拥有超过1.6吉瓦（GW）的数据中心容量，所消耗的电量在2024年达到大约6.5千兆瓦时，略高于本地总用电量的一成。

在确保主要数码基础设施的安全与韧性方面，设计资讯科技电力容量达到至少10兆瓦的大型数据中心，以及连续三年在本地年均收入不少于1亿元的云服务供应商，都被纳入法案的监管范围。

服务一旦中断牵连影响广 主要提供商须负最大责任

陈杰豪说：“我们设定了门槛，要求那些服务一旦中断就可能影响大量企业和机构的主要提供商，须肩负最严格的法定责任。这体现了相称且以风险为本的管理方式。”

至于如何确保数据中心达到环境可持续性标准，法案对运营商在厂区与资讯科技器材层面的能源效率，以及厂区的用水效率，都提出要求。

数据中心的冷却系统往往耗水量大。陈杰豪说，如果希望整个行业的发展更具备可持续性，就要提高现有数据中心的效率，因此这一规定将适用于现有和新建的数据中心，但会按部就班进行。

他强调，这项法案并非以牺牲竞争力为代价来加强监管，相反地，可靠的基础设施、清晰的规则，以及对稀缺资源的妥善管理，正是使新加坡继续成为值得信赖的投资与营商目的地的基石。