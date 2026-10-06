蔡厝港一组屋单位星期二（10月6日）下午失火，民防部队到场后破门而入将火势扑灭，约60名居民疏散，无人在事故中受伤。

这起火患发生在星期二下午1时50分左右，地点是蔡厝港1道第807C座组屋，一个位于16楼的单位。

新加坡民防部队答复《联合早报》询问时证实接到通报，并指火患涉及单位内客厅的物品。消防员随后破门进入单位，并使用一支水枪和两个消防喉，将火势扑灭。

为安全起见，警方和民防部队疏散约60名居民。无人在事故中受伤。失火原因仍在调查中。

为安全起见，警方和民防部队疏散约60名居民。无人在事故中受伤。失火原因仍在调查中。（取自萧振祥脸书）

交通部长兼财政部第二部长萧振祥是该区议员，他事后在脸书发文说，自己接到通报后，一直密切关注事态发展。

他说，人民协会职员、市镇理事会和建屋发展局人员也赶赴现场，为受影响的居民提供协助。“感谢我们的民防部队人员，以及所有在第一时间施以援手的朋友。”

萧振祥也说，自己和基层团队将继续与受影响居民保持联系，并提供协助。若有需要协助的居民可拨电62358165，或通过社交媒体页面联系团队。

住宅火患三大主因 当局吁居民提高警惕

民防部队提醒，住宅火患的三大主因是烹饪时无人看火、电器着火和点燃物无人看顾。

当局郑重建议，居民切勿在烹饪时离开现场，并应保持炉灶、抽油烟机和烤箱清洁，避免油垢堆积；也应避免电源插座超载，或在无人照看之下通宵为电子设备充电。

民防部队也强调，香烛或香烟等点燃物品绝不能在无人在场时置之不理，且在丢弃前务必彻底熄灭。