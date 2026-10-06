针对武吉巴督社区关爱组屋求救按钮失灵事件，保健卫生部将在完整报告出炉后展开评估。若确定存在疏失，当局将要求运营商予以整改，并落实必要的改进措施。如有必要，健卫部将加强相关安排。

《联合早报》9月11日报道，独居年长者苏福来（85岁）9月2日洗澡时在Harmony Village@Bukit Batok社区关爱组屋内的厕所跌倒。其间，她反复按下厕所内的紧急呼叫按钮求救却无人回应，只得忍痛爬到住家大门口开门呼救，才有邻居听到帮她召来救护车，前后折腾了约两小时。她在送院后接受了髋部手术。

负责为社区关爱组屋居民提供24小时紧急应对支援的运营商先锋保健集团（Vanguard Healthcare）9月23日在《联合早报》言论版答复读者时指出，他们在展开调查检讨应对流程时发现，求救按钮系统存在技术故障，目前已全面检查相关组屋单位内的所有求救按钮，并向员工重申了应对流程。

社会政策统筹部长兼保健卫生部长王乙康星期一（10月5日）书面答复工人党非选区议员刘宇扬提问时，对受影响居民的遭遇深表歉意，认为这件事根本不该发生。

他指出，先锋保健集团是保健卫生部控股（MOH Holdings）旗下的私营公司，必须全面履行服务水平协议中的合同要求。一旦出现违反服务水平协议的情况，健卫部会根据协议条款公事公办，将先锋保健集团与其他服务提供商一视同仁。

事件发生后，健卫部已指示先锋保健集团正式展开根本原因分析。目前，先锋保健集团已基本完成对社区关爱组屋内所有紧急求救按钮的检查，并已聘请独立顾问对事件及应急响应机制进行彻底审查。

王乙康指出，健卫部将在完整调查结果出炉后进行评估，查明问题出在哪里，包括设备、操作程序、应对安排或监管是否存在疏失。

一旦确定存在失误，当局将要求先锋保健集团予以整改，并落实必要的改进措施。这包括评估是否需要制定更具体的服务标准、增加独立核查，以及实施全系统通报机制。如有必要，当局将加强相关安排。