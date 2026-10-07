为协助本地巴刹和小贩中心摊贩应对中东局势带来的成本上涨压力而发放的六个月租金补贴，9月首次发放时，出现消费税计算错误的情况，导致87个摊位多付款。国家环境局指出，经营者将退还消费税差额给受影响摊贩。

当局今年7月宣布，鉴于中东局势继续发展，将为政府及政府委任经营者管理的巴刹和小贩中心摊贩，提供为期六个月的租金补贴。今年9月至2027年2月期间，约有1万5000个摊贩将自动获得为期六个月的租金补贴。符合资格的熟食摊位每月能获得200元补贴，巴刹摊位则每月可获得100元补贴。

首个月的租金补贴发放后，由Canopy Hawkers Group（简称Canopy）管理的武吉坎贝拉小贩中心，有数名小贩向《联合早报》反映，补贴的消费税计算方式与他们的认知有出入。据他们理解，200元的熟食摊位租金补贴，应该是在计算消费税（GST）之前扣除，但是经营者Canopy9月却在计算消费税后，才扣除这200元补贴，导致摊贩多付钱。

不愿具名的摊贩告诉《联合早报》，他们收到9月租金账单时，对补贴的消费税算法存疑。以每月1700元租金为例，若先扣除200元补贴，再计入9%消费税，那摊贩需支付的租金是1635元。如若先对1700元租金征收消费税，再扣除200元补贴，摊贩支付的租金就是1653元，两者相差18元。

摊贩们提出质疑后，曾希望与经营者Canopy内部沟通解决问题，却没得到合理回应。

环境局：摊贩只须为扣除补贴后的租金缴消费税

国家环境局星期三（10月7日）答复本报询问时指出，摊贩无须为租金补贴缴付消费税，只须就扣除租金补贴后的金额支付消费税。

当局说，他们有注意到，今年9月，武吉坎贝拉巴刹与小贩中心，以及义顺公园巴刹与小贩中心的摊贩，在扣除租金补贴前，按全额租金缴付了消费税，而非按剩余租金缴付。这是因为根据合同，Canopy必须在其消费税申报表中，就合同规定的总租金金额向当局申报消费税。

环境局随后向Canopy澄清，在新的租金补贴安排下，摊贩只须就扣除租金补贴后的剩余金额缴付消费税。与租金补贴相关的消费税金额，将由Canopy和环境局另行处理。

Canopy将向上述两个巴刹与小贩中心内受影响的摊贩，退还今年9月多收取的消费税。从10月起，Canopy将根据扣除租金补贴后的剩余租金金额来计算消费税。

Canopy星期三下午向受影响摊贩发内部通知，称将退还9月份账单中因租金援助所产生的GST差额。（受访者提供）

Canopy星期三下午已向受影响摊贩发放了内部通知，上面清楚写道：“9月份账单中因租金援助所产生的GST差额，将退还给受影响的摊位经营者，并在10月份的发票中予以反映。”