一名网民10月5日在脸书发文称，日前到回收机回收瓶罐时，走近机器便闻到一股难闻的气味，气味像是组屋垃圾槽，甚至更糟。除此之外，回收机的投放口周边还有不少小飞虫。他上传的照片可见，投放口内有黄色污渍，输送带上还残留着一些头发。

饮料瓶罐回收机发酸发臭，像垃圾桶一样？近日有网民投诉，回收机传出浓烈异味，投放口附近还出现小飞虫，形容情况“令人恶心且不卫生”，引发公众对回收机卫生状况的关注。

10月6日，记者走访大巴窑一带的回收机访问多名使用者，发现众人对异味的感受不尽相同。

邢秋（48岁，摊贩）说，他并未注意到回收机有异味，平时也会先把瓶罐冲洗干净并沥干后才带来回收。82岁的退休人士陈安鲁同样没有察觉到任何异味，但他认为回收机周围有时比较肮脏，地板会留下饮料残留的污渍。

82岁的陈安鲁指回收机周围有时比较肮脏，地面会留下一些饮料残留的污渍。（取自脸书）

谢慧仪（28岁，待业）则说，只要站在回收机前，就会闻到类似垃圾桶的味道。这股异味源于残留在瓶罐、未倒干净的液体。不过，她说整个回收过程通常只需一分钟左右，因此异味并未造成太大的困扰。

许先生（65岁，销售员）说，他看过工作人员清理回收机，“臭酸味”在机器清理后会消失，但过了一段时间又会出现。女佣杰丝（50岁）则偶尔会在回收机前闻到啤酒味。

林美美（48岁，自雇人士）称，她会把瓶罐清洗干净后才投入回收机，但在外头清洗喝完的饮料瓶罐确实不方便。她认为，回收计划刚推出，回收机的异味问题或许还不严重，但不应忽视，长期情况仍待观察。“我希望他们能更频繁地清理，但这需要投入更多资源，到头来还环保吗？”

饮料容器退费制于10月1日开始全面实施。截至9月27日，退费制已回收超过4800万个饮料瓶罐，避免超过823公吨的材料被焚烧，并转而进行处理和回收。

国家环境局回复《联合早报》询问时证实，负责饮料瓶罐退费制的非营利机构Beverage Container Return Scheme（简称BCRS）已经收到公众针对回收机异味的反馈。

环境局透露，所有回收机每天至少清洁和维修一次。BCRS也与包括超市在内的合作伙伴密切合作，在高峰时段确保回收机及时清空。

不想“回收机”变垃圾桶 从自己做起

为避免回收机沦为“垃圾桶”，从而防止产生异味或招引昆虫，公众回收瓶罐时应：

一、确保瓶罐内没有饮料残留；

二、尽量冲洗干净；

三、不要把未回收的瓶罐、垃圾或洒出的饮料留在地面。

为退还瓶罐赚取1角押金而翻找公共垃圾桶、从中取走物品，或在地面上残留或泼洒废弃物，都属违法行为，国家环境局将对违规者采取行动。