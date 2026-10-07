一名2岁女童在亚洲文明博物馆外被蛇咬伤，所幸送院检查后无大碍，目前仍在医院观察。女童母亲说，咬伤女儿的是无毒的网纹蟒，并呼吁家长提高警惕，学会冷静应对。

这起事故发生在上星期天（10月4日）晚上10时25分左右，地点是亚洲文明博物馆外的走道。

据中国媒体《潇湘晨报》星期一（5日）晚上报道，一名李姓女子日前与家人带2岁女儿来新加坡游玩，星期天晚上在亚洲文明博物馆外行走。她称，一家人当时都在人行道行走，没有践踏草丛或乱跑，女儿却突然脚痛，随后发现是被蛇咬。“孩子被咬后伤口瞬间红肿，疼得一直哭。”

确认是被无毒网纹蟒咬伤

李女士说，家人随后拨打电话求救，待一切安全后也通知有关当局前来捕蛇，避免其他人有相同遭遇。她也说，孩子随后送院治疗，并确认咬伤女儿的是无毒的网纹蟒（reticulated python）。女儿也正在医院观察中。

《联合早报》过后查看小红书，发现李女士在自己的账号“biu个bu”上发文，讲述上述经历。她提醒所有家长，不要以为市区景点等绝对安全，晚上出行时一定要小心谨慎。

她也说，若不幸被蛇咬伤，不要尝试抓蛇或追蛇，也应减少走动，并尽快就医。“愿所有小朋友都平安旅行，远离意外伤害。”

新加坡民防部队受询时证实接获通报，救护人员到场后将一人送往竹脚妇幼医院接受治疗。《联合早报》已联系李女士了解进一步情况，并正向当局查询蛇是否已被捕获。

网纹蟒是新加坡本土物种，广泛分布于各类栖息地，包括排水渠和大沟渠。蟒蛇在调节生态系统方面发挥重要作用，能控制鼠类等有害生物数量。

国家公园局提醒公众，若在公共区域遇到蛇，应保持安全距离，保持冷静并缓慢后退，给蛇让出撤离空间。

公众不应靠近或试图捕捉蛇，因为它们可能为自卫而攻击；宠物应紧拴牵引绳，以免靠近并惊吓到蛇。

若蛇处于自然栖息地，应静观其变，切勿打扰。需要援助者可拨打热线1800-476-1600。