12名今年获委任的青年独立律师，首次在法庭义工答谢午宴上获颁感谢状，肯定他们协助法庭处理新颖或复杂法律课题，以及对法律发展的贡献。

大法官梅达顺星期三（10月7日）在答谢宴致辞时说，青年独立律师（Young Independent Counsel，简称YIC）是培育下一代辩护律师的重要举措，同时促进司法公正。年轻律师受委协助法庭处理新颖或复杂法律课题，在磨炼辩护能力之余，也为法庭的工作做出显著的无偿贡献。

谈到首次获感谢状的12名YIC时，梅达顺说，他希望这些年轻律师不要只把受委任视为专业发展的机会，也应把它看作参与更广泛服务传统的邀请，为法律、法庭及最终需要法律服务的人做出贡献。

今年共有50名法庭义工获表扬，包括三名杰出法庭义工奖得主、四名“死罪法律援助计划”（Legal Assistance Scheme for Capital Offences，简称LASCO）长期服务奖得主，以及43名获长期服务奖的义工。

梅达顺说，今年聚会适逢新加坡纪念《第二司法宪章》颁布200周年，因此别具意义。他说，法治并非只靠法官和律师维系，也有赖更广泛的群体，以不同方式协助司法制度为有需要的人提供服务。

他说，法庭义工来自不同背景、担任不同角色，但共同点是愿意贡献时间和专业知识，支持司法服务；他们的付出，让公众更容易获得司法服务，也让司法制度更具人性。

梅达顺也说，过去两个世纪，许多事情已经改变，但公平、公正和诚信的基本承诺没有改变。这些承诺之所以能够延续，是因为一代又一代的人愿意将这些理念付诸实践。

YIC计划于2009年推出，原称“青年法庭之友”（Young Amicus Curiae）计划，2021年改名为青年独立律师计划。今年起，受委参与的案件范围从高庭扩大至上诉审判庭及终审法院的上诉案。

新加坡法院提供的数据显示，2021年至今年9月11日，共有64名年轻律师获委为YIC，共获68项指派。

过去获委任YIC的案件，涉及诈骗罪年轻罪犯的判刑框架、医疗津贴和补助金能否作为损害赔偿追讨、未缴税香烟罪行判刑，以及刑法下未遂罪的惩罚等法律课题。

YIC计划针对执业初期、具潜力的年轻律师，任期一年，可申请续任。法院会挑选涉及新颖或复杂法律课题、具公共意义或存在司法判例冲突的案件，委任YIC独立研究法律问题，准备书面陈词并出席聆讯，向法庭作口头陈词，不代表任何一方。

计划让法院获得中立的不同观点，协助法律发展。年轻律师则可借此累积法庭及书面、口头陈词经验，建立信心。

谢甦（前）和杨昌臻热心服务需要法律援助的公众，分别获颁死罪法律援助计划（LASCO）长期服务奖和杰出法庭义工奖（学生组）。（林明顺摄）

自2000年起担任LASCO首席律师的谢甦（55岁）获颁LASCO长期服务奖，至今处理24宗案件。

谢甦说，参与死罪法律援助计划的工作让他有机会运用律师的经验，在他人面对人生最艰难的时刻伸出援手，“既是一份荣幸，也是一项重大的责任”。

他印象最深的一宗案件，当事人原本面临死刑，最终因毒品证物保管链存在不一致，获上诉庭推翻死刑判决。这也让他更加体会到，在生死攸关的审判中，即使看似微小的出入，也必须仔细查究。

获颁杰出法庭义工奖（学生组）的杨昌臻（24岁）是新加坡管理大学杨邦孝法学院毕业生，去年在国家法院服务中心担任义工18个全天，共服务72小时，是同届学生中投入时间最多的一人。

他曾协助没有律师代表的公众使用社区司法与审裁系统，其中一次连续数次协助一对夫妻处理邻里纠纷申请。

“这段经历让我体会到，即使还是学生，也能运用所学，为有需要的法庭使用者提供实际帮助。”