在2016年至2025年期间，政务官的个人表现花红介于2.5个月至六个月。国家表现花红则介于0.75个月至5.63个月。

公共服务统筹部长兼国防部长陈振声星期二（10月6日）代总理兼财政部长黄循财书面答复盛港集选区议员何廷儒关于政务官薪金的提问时，透露上述数据。

陈振声指出，所有政务官的年薪由固定月薪、“第13个月花红”即非计入养老金常年薪金津贴（Non Pensionable Annual Allowance，简称NPAA）、常年可变动花红（AVC）、国家表现花红（National Bonus），以及个人表现花红组成。

例如，在2016年至2025年期间，MR4级部长的基准月薪为5万5000元。根据薪金框架，最低和最高薪金点分别设定为基准月薪的85%和110%。

陈振声指出，第13个月花红相当于一个月薪金，常年可变动花红通常约为一个月薪金，与一般公务员所获得的花红数额一致。

国家表现花红取决于国家的社会经济成果，介于零至六个月。个人表现花红则取决于总理对每位政务官表现的评估。

陈振声说，展望未来，政府将考虑如何以最佳方式，披露更多有关政务官薪酬的信息。