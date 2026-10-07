针对送货平台Lalamove送货员的工作诈骗案近期有所增加，警方自2026年9月以来，已接到至少13起相关报案，涉案总金额至少2000元。

新加坡警察部队于星期二（10月6日）发文告说，在这类骗局中，骗子会在Lalamove平台上下“帮我买”（Buy For Me）订单，要求送货员从某一地点代购物品并送到另一地点。

送货员接单后，骗子便会通过平台联系送货员，指示他们前往便利店购买游戏平台Roblox礼品卡。骗子随后会谎称，只要送货员分享礼品卡兑换码，他们就无需前往送货地点即可远程完成订单。

文告指出，骗子一旦获取兑换码并兑换礼品卡后，便会失联或取消送货订单，导致送货员须自行承担购买礼品卡的全部费用。

骗子之后会失联或取消送货订单，导致送货员须自行承担购买礼品卡的全部费用。（新加坡警察部队提供）

警方为此提醒公众，提防任何要求购买礼品卡并分享兑换码的人，以及切勿与他人分享礼品卡兑换码，因为兑换码一旦被兑换使用，礼品卡即失去价值。公众若发现任何可疑用户或交易，应立即向相关平台举报。

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警方建议公众采取“ACT”三步骤防范诈骗。“A”代表“Add”，即在手机上下载ScamShield应用；“C”代表“Check”，即通过官方渠道核实信息，以确认是否存在诈骗迹象；“T”代表“Tell”，即一旦遇到诈骗，应立即向有关当局通报，并提醒身边的亲友。

公众若要了解更多防范诈骗的信息，可浏览www.scamshield.gov.sg，或拨打1799诈骗热线。