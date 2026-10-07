本地大部分地区的烟霾情况星期三（10月7日）再度回升至不健康水平。国家环境局网站显示，截至早上9时，全国24小时空气污染指数（PSI）介于99至131。

中部地区PSI为全岛最高，录得131；其次是东部（120）、西部（119）、北部（100）和南部（99），中部、东部和西部均属不健康水平。

一小时PM2.5悬浮颗粒浓度介于每立方米48至84微克，除了北部，其他地区均处于偏高水平。

这两天本地的空气污染指数一直徘徊在100上下，星期一（5日）晚间明显变差，不少住在中部地区的居民都闻到空气中有难闻的烧焦味。星期二（6日）早上和下午则情况反复，直到晚上才有些许缓和，PSI介于95至128。

环境局提醒，烟霾对健康的影响因个人健康状况、PSI水平及户外活动强度而异。

公众决定当下是否外出活动，应查看一小时PM2.5浓度；规划隔天活动则应参考24小时PSI预报。

公众可通过烟霾网站（www.haze.gov.sg）、环境局网站、新加坡气象署网站或myENV手机应用获取实时空气质量信息。过去两周的区域火点分布也已被上载至亚细安气象中心网站。