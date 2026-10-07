小一报名框架明年起调整，但教育部长李智陞指出，框架下的两项新措施本身并不足以确保学校学生的社会经济背景更多元。

他强调，家长的偏好和选校决定等因素同样重要，教育部将密切留意情况，必要时进一步调整报名机制。

李智陞星期三（10月7日）在国会回答10名议员有关小一报名框架的询问时，说明教育部调整框架的考量。

教育部9月宣布，从明年的小一报名活动起，将2C阶段的预留学额，从现有40个增至60个，让更多与学校没有直接关系的孩童有机会就近入学。

同时，教育部将在私宅较集中的12所学校推行“双轨录取机制”，把2C阶段的一半学额，开放给住在学校2公里以外的学童报读。这12所学校周边2公里范围内，组屋占住宅单位的比率都低于40%。

李智陞说，教育部在设计“双轨录取机制”时，考虑过不同标准，最终决定以组屋占比为依据，因为做法简单、较易执行，而且住房结构不会频繁改变，可给家长更大的确定性。

至于以2公里划线，则是为了在两者之间取得平衡：一方面让住靠近学校的孩子有入学机会，另一方面也让学校周边社区以外的家庭有机会报读。

李智陞透露，率先落实“双轨录取机制”的12所小学， 通过2C阶段成功报读的学生平均有15%居住在组屋，比率偏低。

他也说，教育部的目标是扩大孩子的入学机会，而不是为特定社经群体预留名额，因此没为特定群体，包括住在租赁组屋的家庭提供入学优先权。

交通方面，12所学校附近都有地铁或公共巴士服务，校车业者也可根据学生的需求，制定校车路线和接送点。

教育部也将为有需要的新加坡公民学生提供经济援助，包括提供交通补贴。各校也致力于打造包容的校园环境，照顾不同学生的需求和情况。

针对一些议员询问新框架能否延后实施，李智陞指出，教育部一方面明白一些家庭已根据现有框架做出居住安排，但另一方面，新措施越早实施，就有越多家庭从中受惠。事实上，也有家长询问，为何不从今年的小一报名实行新框架。

他强调，两项新调整本身不会直接让学校学生的社经背景更多元，家长的偏好和选校决定等因素，同样会影响学校的学生组成。