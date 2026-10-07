本地有更多雇主允许员工在没有病假单的情况下请带薪病假。人力部2024年雇佣条件调查显示，约30%受访雇主提供这项安排，高于2023年的27%。

人力部代部长兼数码发展及新闻部高级政务部长刘洁敏星期三（10月7日）在国会答复西海岸—裕廊西集选区议员贺明医生的询问时说，人力部正在检讨《雇佣法令》，并与劳资伙伴探讨如何加强职场医疗保健。这包括让雇主承担门诊费以外的医疗费用，以及允许雇员无须提交病假单也可请带薪病假。

刘洁敏说，人力部也强烈鼓励雇主支持雇员主动管理个人健康，这包括允许他们暂时离岗，接受健康SG计划下的年度健康检查和预防性护理，以及提供可转移医疗福利（portable medical benefits），让员工更换雇主时，仍能保留医疗保障。

刘洁敏回答贺明的补充提问时也强调，当局无意加重雇主的财务负担，而是鼓励他们更灵活地提供医疗福利。例如，给予固定医疗津贴，让雇员自行用于看诊、购买药品或接受治疗等。

她说：“我们的目标是鼓励企业采用这些更人性化的医疗保健做法，而不只是停留在调整雇主须履行的基本法定义务。”