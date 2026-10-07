过去五年里，约有1900辆已“杀车”的报销车未妥善处置或仍在公路上使用，去年更是有245辆被滥用来贩毒等严重罪案。

陆路交通管理局将加强对报销车的监管，任何人若明知已注销车辆会被非法持有或开上公路，却仍然售卖或供应这些车辆，将构成刑事罪行。

交通部兼文化、社区及青年部政务部长马炎庆，星期三（10月7日）在国会为《陆路交通与相关事项（第二）法案》提呈二读时强调，当局对使用、持有及买卖已报销车辆的行为绝不姑息。“对于任何知法犯法者，我们一定会依法严惩。”

马炎庆指出，报销车已没有有效保险，也不再接受陆交局定期检查；保留或使用这类车辆属违法行为，也对公路安全构成严重风险。

料明年第四季起报销车须交由陆交局授权出口商处理

因此，政府拟修法从四方面减少报销车来源，包括推出“授权出口商计划”（Authorised Exporter Scheme）、缩短车主处置报销车的宽限期、确保违例者受到惩处，以及限制曾滥用报销车的个人注册新车或接手二手车。

陆交局有意从明年第四季起，规定要出口的报销车须交由陆交局授权的出口商处理；出口商须遵守监管要求，确保车子得到妥善处置。这是为了避免不良业者不按规定处置或出口车辆，导致报销车回流本地市场。

为减少报销车在妥善处置前被滥用的风险，车主处置报销车的宽限期将从目前的一个月，缩短至14天。违例者一旦罪成，每拖一天可罚款最高500元，直到报销车妥善处置。

法案也将允许当局限制一些高风险者注册新车或接手二手车，这包括曾非法持有报销车的人，以及可能被犯罪组织利用的18岁以下青年。

根据修法，销售或供应报销车将属违法行为，一旦罪成可被判罚款最高2万元，或坐牢最长两年，或两者兼施。重犯者的刑罚将加倍。