非法提供点对点载客服务的“霸王车”司机，所面对的最高罚款额将从3000元提高至1万元。使用这类服务的乘客未来也可能受到处罚。

交通部兼文化、社区及青年部政务部长马炎庆，星期三（10月7日）在国会为《陆路交通与相关事项（第二）法案》提呈二读时说，非法提供点对点载客服务不仅危及乘客安全，也影响合法持牌司机的生计。

根据上述法案，为非法点对点载客服务进行宣传，包括在线上通讯平台转发这类广告的行为，将属违法。

陆路交通管理局将有权指示广告商撤下相关服务的宣传，并要求平台提供有关宣传者的信息。不遵守陆交局指令，也将属违例行为。

马炎庆指出，陆交局从去年7月起加强相关执法，迄今扣留了约240辆违规车辆。根据现行规定，当局只有一个月的时间完成调查并提出起诉，但这些工作一般需要三四个月完成。

为给陆交局充分时间完成调查，法案将延长这个期限。

推动自驾车和电动车充电桩部署

此外，法案也为日后部署自动驾驶车和推动电动车充电桩安装工作铺路。

马炎庆说，在道路交通法令下、有关自驾车的现行沙盒计划，至今成效良好，将延长至2028年底。政府也正制定一套自驾车监管条例，并计划在一年后提出相关法案。

此外，政府也在筹备一项新的沙盒计划，优化监管流程，逐步增加自主机器人在公路上的部署。

至于电动车充电，当局也力求在管制与保障安全之间取得平衡。

根据现行规定，安装在有地私宅的电动车充电桩每两年须接受当局检查。考虑到这些充电桩只服务一户人家，使用率相对较低，对公众造成的安全风险也因而较低，当局将取消这项检查要求，以减少屋主须承担的经常性合规成本。

马炎庆强调，充电桩所有者仍有责任维持充电桩，一旦出现安全隐忧，陆交局也有进行检查的权限。

法案也将简化陆交局对非法充电桩展开执法的程序。例如，只要车主将充电枪插入电动车，即可当做使用充电桩。