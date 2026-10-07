涉嫌在直落布兰雅岭组屋谋杀一名73岁男子，32岁男子被控上法庭。

被告冯世成（32岁）星期三（10月7日）在国家法院被控一项谋杀罪。

控状显示，被告涉嫌于星期一（5日）傍晚6时许，在直落布兰雅岭（Telok Blangah Heights）第57座组屋楼下谋杀73岁男子谭南宝。

控方申请继续还押被告三周，以接受心理卫生学院的精神评估。法官批准控方申请，案展10月28日过堂。

被告的代表律师为赢必胜法律事务所的陈俊良、黄国彦和慕容世腾。

根据警方星期一发出的文告，案发后，警方接获求助通报，10分钟内赶抵现场后，在组屋楼下发现两名受伤男子。其中，谭南宝倒卧在地不动，送院后伤重不治；另一名53岁男子在神志清醒下送院。

警方透露，被告在事发后报警自首，随后在案发地点附近被捕。他相信是单独行动，目前没有证据显示这起案件涉及宗教动机或恐怖袭击。

社交媒体TikTok流传的现场视频显示，案发地点附近的一家咖啡店事后拉起警方的封锁线，地面上散落着多张沾有血迹的纸巾。

根据《刑事法典》第302(1)节条文，谋杀罪一旦成立，可被判死刑。（人名译音）