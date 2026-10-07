“连车都不敢开，连房门都不敢踏出去，什么都不要，好像中邪一样。”

素人歌手洪志忠（49岁）这样形容三年前的自己。谈起这段往事，他毫不避讳，有问必答。

他两度患上抑郁症。31岁那年首次确诊，起因是职场和家庭的双重压力。康复后，他离开做了13年的工作，也结束第一段婚姻，重新出发。

此后，他长年从事销售工作。他半开玩笑说：“我什么都卖，空气也卖，水也卖，连自己都卖，是个很有说服力的销售员。”工作之余，他参加素人歌唱比赛，还在牛车水人民剧场开过个人演唱会。37岁那年，他再婚。

冠病疫情结束后不久，抑郁症再度找上他。据他说，当时上司不断对他“精神轰炸”。离职后的九个月里，他几乎吃不下、睡不着，一度萌生轻生念头。

在姐姐的鼓励下，他来到圣公会关怀中心（武吉巴督）的社区辅助小组（COMIT），认识社区康复辅导员刘伟雄（60岁）。

刘伟雄记得，初次见面时，洪志忠非常被动，自信心很低，深受负面情绪困扰。“我花了很长时间，才让他慢慢放开。对我帮助最大的是他姐姐，因为他不说话，我无从了解他。”

除了家人的扶持，刘伟雄也察觉到，洪志忠有顽强的求生意志。他循序渐进地引导，重点是让洪志忠学会调节情绪、提升自我效能，“因为我不可能24小时陪着他，他的家人也不可能时时刻刻在他身边”。

两人从两周见一次，逐渐拉长到一个月、两个月、三个月一次。洪志忠后来重返职场和舞台，也积极投入社会服务当义工。

两度走过人生低谷，洪志忠对抑郁症有新的认识。“其实每个人在夜深人静的时候都会感到抑郁，就看你怎么去舒缓压力。我们把它放大，所以我们生病了。”

在他看来，人必须把心放大放宽，“心大而宽”。这份宽度在于接下来的路怎么走：不在乎赚多少钱，而在乎能为社会带来什么贡献。