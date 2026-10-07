49所学校明年将迎来新校长，当中包括南洋初级学院，以及特选学校如南华中学、道南学校、光华学校、宏文学校和圣婴小学。

教育部星期三（10月7日）发文告公布常年的校长委任与调任名单，明年将有33所小学、15所中学和一所初院换校长。其中13人将首次出任校长。

现年39岁的学校运作政策处副校长（特别项目）郑萃娉将出任圣婴德兰女校校长，是本届最年轻的新任校长。她曾是圣婴德兰女校的副校长，此次将回到曾任职的学校担任校长，继续推动学校的使命和各项工作。

她也曾在立才中学担任部主任（领袖培养和品格与公民教育），此外也曾在教育部规划司、课程规划与发展司（人文科）和学校司，以及新加坡劳动力发展局和精深技能发展局任职。

圣加俾尔中学校长林志坤（47岁）将调任南洋初级学院校长。林志坤最初在德明政府中学任教，之后转至实乞纳中学，曾任科目主任、数学系主任及副校长。随后，他调任新加坡教师学院，并于2020年出任圣加俾尔中学校长。

教育部学生发展课程司（第一司）统筹司长卢炜桢（47岁）将出任道南学校校长。她最初在道南学校担任教师，之后曾在内政部策略规划与发展司任职，随后调往教育部征聘处。

她之后先后担任公教中学和孺廊小学副校长，并出任光洋小学（Townsville Primary School）校长。在教育部总部任职期间，她曾在高才教育处、心理服务处和品格与公民教育处工作。目前，她担任学生发展课程司（第一司）统筹司长，负责监督与学生发展相关的课程和项目。

除了上述学校，明年换校长的还有安德逊中学、圣玛格烈中学、加东修道院女校、国专长老会小学和巴耶礼峇美以美女校（小学）等学校。

教育部指出，定期委任和轮换校长，可为学校带来新视角，同时让资深校长分享最佳作业方式。校长委任仪式将于12月30日举行，会上还将感谢退休校长与教育部官员的贡献。