本地仅约六成炎症性肠病患者接受定期内镜检查。医生提醒，即使腹痛、腹泻等症状已经缓解，肠道内仍可能存在“隐性炎症”，若未及时发现并控制，长期下来可能导致肠道狭窄，甚至引发危及生命的肠穿孔。

炎症性肠病（Inflammatory Bowel Disease）是一组以肠道慢性炎症为特征的免疫系统疾病，目前无法根治。遗传、环境因素和肠道微生物等，都可能是相关风险因素；发病高峰通常在20岁至40岁，以及60岁左右。

目前，通过内镜检查确认病情是否进入缓解期（Endoscopic remission），已成为医学界普遍认可的做法。不过，不少患者在症状改善后便减少或停止复查，加上传统内镜检查需要提前一天禁食和进行肠道清洁，进一步影响患者接受定期检查的意愿。

新加坡中央医院数据显示，去年约有950名炎症性肠病患者到医院接受跟进治疗，较2022年的850人增加约一成。

中央医院肠胃与肝脏科顾问医生林崇得受访时指出，炎症性肠病主要包括溃疡性结肠炎和克罗恩病（Crohn’s disease），常见症状为腹痛和腹泻。另外，医生也会关注大便带血和体重减轻的情况，因为肠道负责吸收营养，而炎症会干扰这一过程。

“在中央医院，新确诊患者大多集中在25岁至35岁这个年龄层。这个群体正处于求学、工作发展的黄金时期，一旦患病，生活和工作往往会受到很大影响。”

身体表面症状与体内情况或不符

目前，炎症性肠病患者主要依靠长期药物治疗来调节免疫系统，病情可获得有效控制。但林崇得指出，患者的表面症状与肠道内的实际情况往往并不一致。

许多患者服药后感觉良好，但肠道内的炎症依然存在。当发炎和修复过程反复发生时，就会形成纤维化，进而导致肠道狭窄或穿孔等问题。因此医生仍须持续监测病情，通过内镜确认肠道黏膜完全愈合，没有活跃的溃疡或出血。

林崇得说：“在长期跟进治疗中，我们会根据患者的病情调整药物剂量。如果患者没有定期接受内镜检查，可能会错失调整药物和发现隐性炎症的机会。”

开始药物治疗后，患者通常会在半年至一年后进行内镜复查，检查肠道黏膜的愈合情况。如果恢复良好，之后的内镜检查间隔可延长至每三年到五年一次。

为了给炎症性肠病患者提供更便利的复诊方式，中央医院去年推出肠道超声波检查。患者无需禁食，约10分钟内即可获知肠壁厚度及发炎情况。

林崇得指出，对于不太愿意接受内镜检查的患者，超声波提供了另一种选择，帮助医生在用药一两个月后及早预判药效。“它虽然无法完全取代内镜，但填补了常规血液检查和内镜检查之间的空白。”