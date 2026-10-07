凡走过，必留痕！一名美国籍男子涉嫌约一年前在樟宜机场过境区多个柜台偷走总值超过1400元的香水，上个月再次在我国过境时落网，将于星期四（10月8日）被控上法庭。

新加坡警察部队星期三（7日）发文告说，被捕男子现年47岁。

根据文告，警方于2025年11月5日上午11时58分接到报案，指樟宜机场第三搭客大厦过境区的一间零售店发生偷窃案，店员发现展示架上一盒香水不翼而飞。

根据闭路电视捕捉到的画面，涉案男子是于前一天（11月4日）晚上7时38分，拿走一盒价值331元的香水后未付款便离开。后续调查进一步揭发，男子得逞后意犹未尽，当晚较迟时继续到第二搭客大厦过境区，从两家店偷走三盒总值646元的香水。

机场警署警员查明男子身份时，他已离开新加坡。

男子后来又于2026年4月24日早上7时零7分，再次来到樟宜机场转机。调查显示，他于同一天早上7时15分，先从一家店里偷走一盒价值236元9角的香水，六分钟后又从另一家店偷得一盒价值195元4角的香水，过后离开新加坡。

警方事后展开调查，发现上述案件均是同一人所为，无奈却因为男子已经离境而无从捉人，直到今年9月25日。

男子当时再次过境，但好运不再，被预先部署的机场警署警员当场抓获。

这名男子将于星期四被控上法庭，面对五项偷窃的罪名。根据刑事法典第380条文，偷窃罪名若成立，可判监最长七年，或罚款，或两者兼施。

警方强调，当局严肃对待商店偷窃案件，并将依法严厉处置罪犯。违法者切勿以为在犯案后离境，就能逃避法律制裁。警方也将继续与利益相关者和社区紧密合作，防止偷窃案的发生。