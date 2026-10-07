遗憾没能在母亲临终前更好地陪伴她，妇女后来成为慈怀护理志愿者，并加入“呵护天使”计划，四年来为91名临终者提供个人护理、芳香沐浴和按摩，助他们在人生最后阶段保持体面与清爽。

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61岁的李润馨投身志愿服务已有超过20年，也是本届“沉默英雄”（Silent Heroes）“杰出成人”奖项的入围者。

2020年，母亲器官衰竭逝世，李润馨遗憾自己未能在她临终前更好地照顾和陪伴她，后来决定前往曾为母亲提供服务的HCA慈怀护理（HCA Hospice）帮忙。两年后，她正式加入“呵护天使”（Vigil Angel）计划，为临终者提供有尊严的陪伴，也为家属提供情绪支持。

目前，她每周至少一天前往HCA慈怀绿洲兀兰日间中心（HCA Oasis@Woodlands）参与志愿服务，同时也接下“呵护天使”的出勤任务，上门为临终者提供个人护理、芳香沐浴和按摩。

“沐浴和护理一般都在临终者的床上进行，有时候空间较小，我们的动作受到限制，一套流程下来经常腰酸背痛。”

过去四年，她已为91名临终者提供服务，年龄介于15岁至105岁。李润馨指出，服务对象都是经医生诊断、随时可能离世的患者，因此绝大多数人与她都是“第一次见面，也是最后一次见面”。

但有一次，她面对的却是一张熟悉的脸。那是一名她曾在日间慈怀中心照顾过的年长者。

“我们通常在上门前一刻才拿到服务对象的资料。看到熟悉名字时，我感到错愕。上楼见到她时，她也认出了我。我轻声安抚，她看着我微笑，还对我说了一句谢谢。”

面对熟悉的临终者，李润馨强忍泪水，为老人完成护理。

“直到服务结束、走下楼的那一刻，我才敢落泪。这是我最不想看到的结局。”

同时兼顾“呵护天使”和日间慈怀中心的志愿服务，让李润馨看见患者从可以独立走动，到行动不便，最后需要临终陪伴的整个过程，也让她更加感慨生命的珍贵。

趁还能动就尽力做

李润馨有“晕血”的生理反应，家人起初担心她无法胜任“呵护天使”的服务。女儿为此陪她进行脱敏训练，让她逐步观看带有血腥画面的影像来克服。

她透露，曾遇过因糖尿病导致腿部坏死，甚至伤口生蛆的患者。面对刺鼻异味和眼前的情况，她强忍不适，最终完成整套清洗与护理。

她也碰过护理进行到一半时患者停止呼吸。团队会询问家属是否要继续，而大多数家属都会选择继续做完，让死者清爽、体面地走。

究竟是什么原因让她一次次接下这样不轻松的任务，李润馨说，当年带她出任务的前辈已72岁，仍继续服务，也有不少志愿者为了出勤特地请假。

“大家都在无私奉献，我也想在自己还能动的时候，尽力去做有意义的事。虽然不容易，但我愿意挑战自己。”

盼澄清大众对呵护天使误解

李润馨指出，不少公众对呵护天使计划缺乏了解，误以为呵护天使登门，就意味着患者马上就要离世了，或误当他们是提供“为逝者清洗遗体”的服务。

她说，临终患者身体状况往往较复杂，一些家属平时甚至不敢轻易触碰患者，担心造成疼痛或不适。因此，团队上门后，家属有时仍会感到紧张和焦虑。

不过，当亲眼看见患者接受护理后，神情逐渐放松，家属的顾虑也往往会随之消除。

上门服务时，团队也会陪患者和家属聊天，一起回忆患者过往的生活点滴。

“有些患者其实还有知觉，会轻轻向我们道谢；即使无法说话，也会通过眨眼睛，或用手比个赞。”