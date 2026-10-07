在逃毒犯疲劳驾驶租来的汽车，其间多次在路上犯困合眼，结果撞倒脚踏车骑士竟浑然不知，随后又撞上载有30名乘客的公共巴士，被路人救出车外后逃离现场。

被告黄严生（46岁，译音）面对11项包括吸食毒品、撞后逃、弃车在路上和车祸后没有报警等的控状。他星期三（10月7日）早上承认其中六项，被判坐牢五年两个月六周又10天、打鞭三下、罚款2400元，以及吊销各级驾照六年。

案情显示，被告于2021年7月31日因涉及毒品罪行被捕，隔天获准保释，随后却未按要求配合肃毒局调查，当局人员多次前往其注册住址均扑空。换言之，他当时是一名在逃的毒品通缉犯。

2025年5月27日傍晚，被告开着租来的汽车行驶在惹兰勿刹往明古连街的方向。他当时犯困，曾至少一次合眼数秒，但他并未停靠休息，仍选择强行驾驶。

当他行驶至维拉三美路（Veerasamy Road）交界处附近时，撞上了骑着脚踏车的默哈莫萨琳，导致对方面朝下重重摔倒在地。被告声称当时并未察觉自己撞倒人，因而继续开车前行。

不久后，被告犯困又合眼数秒，结果在惹兰勿刹地铁站附近一度驶上路缘，之后再继续往前行驶，又撞上了停在巴士站的巴士。由于撞击力猛烈，被告驾驶的汽车安全气囊当场弹出。

路人见状立即将被告救出车外，并告知他先前曾撞倒脚踏车骑士。被告听闻后，假装朝脚踏车骑士摔倒的方向走去，随后乘乱逃离现场。

完整报道，请翻阅2026年10月7日的《新明日报》。