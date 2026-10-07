即日起，公众可在SMRT运营的68个地铁及轻轨车站收听《海峡时报》英文新闻简报，日常出行途中即可掌握国内外最新资讯。

新报业媒体与SMRT集团星期三（10月7日）发布联合文告宣布，这68个车站涵盖地铁南北线、东西线、环线及武吉班让轻轨线。这是两家机构今年1月28日签署谅解备忘录后，首个正式启用的合作项目。

目前，南北线和东西线的大部分车站均可收听新闻简报，勿洛、丹那美拉、卡尔圈、大士弯、大士西路、大士连路和布莱德站除外。环线则目前仅在吉宝、广东民和爱德华太子路三个车站播放。SMRT正逐步扩大服务范围，让更多车站可播放新闻资讯。

每则新闻简报时长约三至四分钟。星期一至星期六每天早上7时至晚上8时30分，每逢整点播放。武吉班让轻轨线的播放时间则有所不同，分别为上午7时至10时、上午11时30分至下午2时30分，以及傍晚5时至晚上8时。

新报业媒体董事总经理郭又铨说：“这是把值得信赖的新闻报道融入乘客日常出行的重要第一步。通过让《海峡时报》成为车站体验的一部分，我们能在乘客出行期间，为他们提供及时、可靠的信息。”

SMRT集团总裁鄞云斌说，新报业媒体和SMRT都有着强烈的公共服务理念。通过结合SMRT的网络与新报业媒体的内容，双方能更好地服务公众。

“我们相信，这项合作将丰富乘客的出行体验。我们也很高兴能成为桥梁，把优质新闻内容带给乘客。”

两家机构的第二项合作服务将把《海峡时报》和《联合早报》的新闻重点，通过SMRT地铁站大厅、月台及部分巴士站的数码屏幕呈现。

第三项服务则是在SMRT经营的地铁站设置报纸售卖机，方便乘客在出行途中购买报纸。这项服务将于下星期四（15日）起率先在蔡厝港地铁站启用。

届时，乘客可通过报纸售卖机购买《海峡时报》《联合早报》《每日新闻》（Berita Harian）和《淡米尔之声》（Tamil Murasu），之后也将有更多车站提供这项服务。