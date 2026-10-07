新加坡妇女组织理事会前会长符桂芸，二度受委出任亚细安促进与维护妇幼权益委员会新加坡代表。

社会及家庭发展部星期三（10月7日）发文告宣布，符桂芸即日起出任亚细安促进与维护妇幼权益委员会（ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children，简称“亚细安妇幼权委会”，ACWC）新加坡代表，任期三年。

符桂芸2023年首次出任这项职务，接替原任新加坡代表、南洋理工大学国立教育学院教授潘健龙博士。

文告指出，符桂芸在私人和社会服务领域拥有丰富领导经验。她曾任新加坡妇女组织理事会会长，致力于推动本地女性的发展和领导力。

符桂芸对再次受委表示荣幸。她说，亚细安在促进区域妇女和女孩福祉方面取得显著进展，她希望在这基础上继续努力。

“随着亚细安妇幼权委会制定下一阶段工作计划，我会继续同其他委员会代表合作，建设一个更包容、具韧性的亚细安，让所有妇女和女孩都有蓬勃发展的机会。”

亚细安妇幼权委会2010年成立，是亚细安为推展和保护妇女和孩童权益而设立的政府间组织。

社会及家庭发展部长马善高说，符桂芸为推动亚细安女性发展作出宝贵的贡献。新加坡2027年将出任亚细安及亚细安妇幼权委会轮值主席国，她重新受委，有助延续现有工作，并加强新加坡与区域的互动。

“我们将持续努力，建设更包容的亚细安，让妇女和孩童拥有平等机会实现理想，让每一个人都能为社会作出贡献。”