季候风或导致海岸垃圾增多，一名美国女游客近一个月来几乎天天到东海岸净滩，捡到瓶子、鞋子和牙刷等各式垃圾，甚至发现一台被冲上岸的大型旧冰箱。

来自美国印第安纳州的詹妮弗·李（44岁），上个月来到我国旅游，她的旅游行程跟大多数人都不同，并没有到处观光，反而几乎每天到东海岸报到“捡垃圾”。

她甚至把捡垃圾的过程拍成视频上载到自己的Instagram，目前已经拍了29天。其中在第19天的视频中，甚至可看到她目睹东海岸海边漂浮着一个旧冰箱。

詹妮弗受访时说，自己到过世界各地的海滩清理垃圾，还真的是第一次看见有大冰箱冲上岸。

她也遗憾地说，由于冰箱太大了，她很难搬起来，而冰箱在海滩上两天后就不见踪影，不晓得是漂走了或被人清走了。

詹妮弗指当时被冲上岸的大冰箱，冰箱门已脱落。（取自Instagram）

她也说，其中一天在东海岸沙滩捡到23只鞋子，另一天也曾捡到七支牙刷。“记得在哥斯达黎加的海滩上有许多塑料杯和打火机，这里比较多瓶子和各式各样的鞋子。”

她指每次会花半小时来净滩，通常能带走两三袋垃圾，如今完成一个月的净滩行程后，预计星期六（10日）离开新加坡，前往越南边净滩边旅游。

环境局增加清洁频率

国家环境局在这期间增加清洁频率，从每周四次增至每天两次。

根据环境局网站资料显示，在西南季候风期间，新加坡南部海滩的漂浮垃圾会增加。而东北季候风期间，北部海滩则会出现较多垃圾。

新加坡及周边地区的盛行风，则是导致海岸漂浮垃圾增加的因素之一。

为保持海滩清洁，环境局在这些期间会增加清洁频率，从每周四次增至每天两次。不过，由于涨潮时外海的垃圾会不断被海浪冲上岸，因此难以避免海滩出现漂浮垃圾。

为防止陆地上的垃圾被冲入海中，新加坡大部分河流和沟渠都设有拦截措施。民众也可尽一分力，如不要乱丢垃圾，或组织净滩活动，并通过以下网站www.publichygienecouncil.sg/beachcleanup了解详情。