24岁泰拳手参加慈善拳赛后脑创伤去世，捐四器官遗爱人间。家属发声明，对事发经过以及搏击运动的安全保障提出疑问，并透露泰拳协会已设独立调查小组，预计两个月内完成调查。

《新明日报》曾报道，新加坡泰拳协会（简称SMA）上个月12日举办业余泰拳锦标赛为乳癌基金会筹款，24岁泰拳手王德恩比赛结束后昏迷送院，15天后去世。

家属日前发表声明透露，指王德恩是个安静、温和、随和的年轻人，一如既往地对自己热爱的运动展现热忱，参加了上述活动。

家属特别感谢陈笃生医院的医疗团队整整两周在加护病房进行抢救。“他们在那期间无微不至地照顾德恩，也在我们最痛苦的时刻陪伴着我们，甚至和我们一起落泪。我们永远不会忘记他们给予的关怀。”

家属也感谢亲友、邻居，以及他所成长的社区，指无论是社区、议员、教练、健身伙伴等，以及泰拳界的朋友都给予极大支持。

此外，声明也指德恩在生命的最后一刻依旧展现他的善良，捐出他的器官，给予生命最宝贵的礼物，挽救了四条生命。

家属提疑点：当晚究竟发生什么事

家属在声明中也提出两点疑问：事发当晚究竟发生什么，是否已尽一切可能抢救王德恩？这起事故又能带来什么教训，以加强搏击赛事的安全与医疗保障，避免悲剧重演？

“没有父母想经历白发人送黑发人的痛苦，而父母也永远无法真正从这样的伤痛走出来。我们只能怀抱一线希望，从这次事件中所经历的去帮助保护每一名年轻运动员。”

另外，家属回复《新明日报》询问时也透露，事发后SMA一直与他们保持联系，并告知他们已设立独立调查小组，预计两个月内完成调查。家属也称SMA已约他们在来临星期五（9日）见面。

姐发合影悼念：以你为傲

死者姐姐在社媒上载珍贵合影，悼念“宝贝弟弟”。

死者的姐姐在Instagram发文，真情剖白，感谢弟弟过去的陪伴以及照顾，指他其实宛如哥哥般呵护她。

“我会想念回到家时听见你的笑声和那些笑话。你是这世上最了解我一切的人，能够迎接你来到这个世上，也能够亲自送你离开，是我的荣幸。”

她也说，弟弟主动参加慈善活动，并在生命的最后将希望带给四名素未谋面、等待器官捐赠的病患，遗爱人间。

“我为你的勇敢感到无比骄傲，也为你成为身边许多人的榜样而感到骄傲。”