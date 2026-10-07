从10月12日起，冠病疫苗纳入两项全国疫苗计划，以确保公众能继续获得便捷且负担得起的疫苗接种服务。

与此同时，针对XFG变异株的更新版冠病疫苗——莫德纳／Spikevax疫苗及辉瑞／复必泰疫苗将开始启用。下周起，公众可到全岛逾600家全科诊所、所有综合诊疗所，以及流动疫苗接种团队所在处接种这两款更新版冠病疫苗。

保健卫生部与传染病管理局星期三（10月7日）发联合文告宣布，由于冠病继续在社区传播，可能对公众构成重症风险，因此下星期一（12日）起，冠病疫苗纳入全国儿童疫苗计划（National Childhood Immunisation Schedule）和全国成人免疫计划（National Adult Immunisation Schedule）。

冠病疫情暴发初期，政府为推动公众接种疫苗，在2020年将冠病疫苗纳入全国疫苗接种计划（National Vaccination Programme），所有符合条件者都可免费接种。

如今纳入全国儿童疫苗计划和全国成人免疫计划是为了方便公众继续接种，且不必担心费用。

当局建议年过60岁者、身体虚弱且至少6个月大的孩童和成人，以及住在老年护理设施的年长者接种疫苗。医护人员，以及跟身体虚弱者同住或一起工作的人也被鼓励接种疫苗。

其他人也可继续接种冠病疫苗。当局也建议人们咨询医生，以了解疫苗对个人特定情况的益处。不足6个月的婴儿不能接种疫苗。

未曾接种疫苗者，若是年龄介于6个月至4岁的婴幼儿，须接种两剂疫苗，间隔八周；5岁以上则须接种一剂疫苗。

至少6个月大、过去曾接种冠病疫苗者则应在上一次接种疫苗约一年后或至少相隔五个月才追加接种一剂。

新加坡公民、永久居民、长期证件持有者和部分短期证件持有者，可继续在指定地点免费接种疫苗。

文告指出，针对当前和新出现的冠病毒株，更新版的疫苗能提供更佳的保护。下星期一起，至少6个月大的孩童和成人都可接种更新版莫德纳／Spikevax疫苗，辉瑞／复必泰疫苗则仅供12岁以上者接种。

辉瑞／复必泰疫苗11月2日后，才开放给6个月至11岁儿童接种。

若想前往全科诊所接种疫苗，公众可上网https://vaccine.gov.sg/covid预约。想到综合诊疗所接种者，可通过HealthHub应用预约。要查询流动疫苗接种团队接种时间，可浏览https://go.gov.sg/mvt-s。

文告提醒，冠病疫情高峰将不时发生，并可能导致年长者或体弱者出现重症。为加强对重症的防护，当局鼓励个人根据现行建议，及时接种疫苗，以更好地保护自己和身边的人。