新加坡不会为数据中心容量设定上限，而是有选择地发展，把土地、电力和水等有限资源，用在能为新加坡创造最大价值的数码基础设施上。

国会星期三（10月7日）三读通过《数码基础设施法案》。数码发展及新闻部兼保健卫生部高级政务部长陈杰豪在国会总结法案二读辩论时，说明政府未来发展数据中心的考量。

根据法案，政府将设立两套由资讯通信媒体发展局管理的执照制度：大型数据中心和主要云服务供应商须符合安全与韧性要求；数据中心则须符合环境可持续要求，包括能源和用水效率标准。

新法预计2027年生效，届时约有70个数据中心须符合环境可持续要求，其中约三分之二因达到10兆瓦（MW）负载的监管门槛，还须符合安全与韧性要求。

不设上限 但有选择地增长

辩论中，盛港集选区议员蔡庆威、宏茂桥集选区议员娜蒂雅、三巴旺西区议员傅丽珊，以及白沙—樟宜集选区议员沙礼尔等多名议员都提议为数据中心容量设上限。

不过，陈杰豪说，这么做并不合理，这可能限制整体经济增长，并影响惠及全体新加坡人的数码科技应用发展。我国数码经济2025年占国内生产总值近20%。

他认为，不能单从资源消耗来决定数据中心的发展规模，而须从国家整体需要作出权衡。但这也不意味着数据中心容量越多越好。

陈杰豪指出，新加坡要的不是更多容量，而是“合适的容量”，既能发挥我国优势，也能创造更大价值。

例如，银行和部分人工智能应用讲求速度，数据中心若靠近企业系统和用户，可更快处理和传输数据；数码身份和医疗保健等服务则涉及敏感资料，必须有安全、可靠和可信赖的监管环境。

陈杰豪说：“对于这类业务而言，新加坡作为区域金融和企业活动枢纽的地位，以及我国制度所收获的信任，都是我们的优势。”

对于会否增加数据中心容量，陈杰豪在回应议员提问时透露，政府目前还没有具体打算，会根据情况进行调整。同时也会顾及电力、水源、碳排放和其他发展需要的局限。

截至今年9月，本地数据中心总容量超过1.6吉瓦（GW），其中包括政府今年8月分配给四家数据中心运营商的200兆瓦新增容量。

数据中心耗电占全国逾一成

数据中心规模要继续扩大，电供是必须面对的主要资源限制之一。陈杰豪说，2024年本地数据中心耗电约6.5太瓦时（TWh），占全国总用电量的逾一成；数据中心的碳排放则占全国总排放不到5%。

他也指出，数据中心不会推高住家电费，因为数据中心是以商业价格向电力零售商购电，或直接从批发市场买电，并自行承担连接专用电网的费用。

不过，随着全国整体用电需求增加，电网若须扩建或强化，这类提升工程的费用确实须由电网用户共同承担。

直接职位有限 价值更在支撑其他行业

数据中心本身能创造的直接就业机会有限，但陈杰豪提醒，它支撑了金融服务、医疗保健、制造、物流、软件和人工智能等行业的发展，而这些行业创造的工作，也是数码基础设施带来的经济效益。

数据中心获配稀缺的国家资源后，是否真正兑现承诺，也是政府衡量项目价值的另一重要考量。

根据新法，当局可把运营商为获配容量所作出的实质承诺列为执照条件。这些承诺可包括投资额、商业开支、创造的就业、人才培养、研发创新，以及同本地企业展开的合作等。

陈杰豪说：“道理很简单：政府基于运营商的承诺，才把有限的国家资源分配给他们，那他们就应该兑现承诺。”

他说，新加坡经济发展局将继续同业者协商，并监督这些战略和经济承诺的落实情况。“这样才能让承诺的价值真正落到实处。”