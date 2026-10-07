公众日后接获政府机构来电，可通过统一电话号码前缀冠码，以及手机上显示的来电机构名称，辨识并确认来电源头确实出自政府，避免落入不法之徒冒充政府人员的诈骗陷阱。

人力部代部长兼数码发展及新闻部高级政务部长刘洁敏星期三（10月7日）在国会上回答议员口头询问时透露，当局正在制定措施，协助公众辨识政府机构来电，新措施料今年内落实。

数码部今年7月更新“新加坡政府机构名录”（Singapore Government Directory），为了降低诈骗者冒充政府人员行骗的风险，名录删除了许多公务员的姓名、电邮地址和办公室电话号码等资料，仅保留政务官、司法任命人员、高级管理层、司长级公务员和部门主管的联络资料。

盛港集选区议员蔡庆威因此询问数码部，公众今后应如何核实政府人员身份，以及在有正当需要时获取相关人员的联络信息。

减少暴露公务员联系资料 也须确保求助渠道顺畅

刘洁敏回应说，公众应通过个别部门的官方渠道，如官方网站或联络服务素质经理（Quality Service Manager），核实政府人员身份。当局已在政府机构名录中以更显著位置标示服务素质经理的联系方式，方便公众联系相关部门进行查询或提供反馈。

公众如要跟进已在处理的事项，也可使用之前往来通信或电邮中提供的联络方式，与相关负责人取得联系。

她说：“政府将持续加强措施，遏止冒充政府人员诈骗的行为，同时确保公众仍能通过适当渠道联系政府机构。”

根据警方早前公布的数据，冒充政府人员的骗局大幅增加，案件从2024年的1504起，增至2025年的3363起；损失金额也从1亿5130万元上升至2亿4290万元。

美国全国经济研究所上个月发表一篇研究论文，探讨本地公务员是否利用未公开信息，提前购入新地铁站选址附近的私宅。这篇论文便利用了我国的政府机构名录识别公务员买家。